Represión, lluvia y multitud: así fue la jornada de manifestaciones frente al Congreso por la ley de tierras

En Ronda de Editores, el ciclo de análisis de +Perfil, se repasó una jornada marcada por los incidentes frente al Congreso Nacional, en el marco de la sesión del Senado por el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido popularmente como ley de tierras.

Un dato que en otra jornada habría sido el título principal quedó relegado: el Banco Central alcanzó por primera vez los 50.000 millones de dólares de reservas durante la gestión del presidente Javier Milei, aunque la noticia se vio opacada por lo ocurrido en las calles.

Una movilización más transversal de lo esperado

El periodista Pablo Varela señaló que, contra lo que se preveía tras el retiro del capítulo 3 del proyecto, la manifestación no se desinfló. Contó que recorrió la marcha y no advirtió presencia de aparatos políticos organizados, sino "algo mucho más transversal, mucho más espontáneo".

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Varela explicó que ni la salida de ese capítulo ni el clima adverso (con lluvia torrencial sobre la Ciudad de Buenos Aires) lograron desalentar la concurrencia, un dato que consideró relevante para el propio Gobierno.

El cambio semántico que corrió el eje del debate

La periodista Alejandra Gallo, conductora del programa, planteó que se produjo un giro en el título del proyecto, que pasó de ser presentado como ley de inviolabilidad de la propiedad privada a conocerse socialmente como ley de tierras, lo que modificó el foco de la discusión pública.

Varela coincidió en que ese corrimiento discursivo fue reconocido puertas adentro del propio oficialismo como un error de comunicación, en momentos en que semanas atrás sí contaba con los votos necesarios para avanzar.

Incidentes con hidrantes, gases y detenidos

El periodista Matías Suárez Saldívar relató que los incidentes comenzaron de manera progresiva: primero con carros hidrantes detrás de las vallas y luego con un avance hacia las calles laterales del Congreso, hasta llegar al uso de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

Suárez Saldívar precisó que, hasta ese momento, se registraban tres detenidos, aunque remarcó que el operativo apuntaba más a dispersar a los manifestantes de la zona del Congreso que a realizar detenciones masivas.

Un operativo de seguridad sin represión "tal cual se la conoce"

El periodista Claudio Mardones describió el amplio dispositivo de vallado alrededor del Congreso, que incluyó cortes en Entre Ríos y Callao, y remarcó la presencia de familias y jóvenes con réplicas de la bandera utilizada por la Selección argentina en el partido ante Inglaterra.

Mardones sostuvo que, pese al despliegue de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, no se replicó el patrón de "cacería de manifestantes" observado en otras protestas, lo que a su juicio evitó una cifra mucho mayor de heridos y detenidos.

El cuarto intento de Bullrich por la media sanción

Mardones detalló que la sesión se reanudó a las 14:15, tras un cuarto intermedio dispuesto semanas atrás por la senadora Patricia Bullrich, en lo que representó el cuarto intento por conseguir la media sanción de un proyecto que reúne tres reformas: la ley de tierras, la modificación sobre el manejo del fuego y la aceleración de los desalojos.

Según Mardones, el intento anterior había quedado cruzado por la tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que había llevado a Bullrich a convocar el cuarto intermedio como forma de resguardar la votación.

La discusión sobre el voto remoto, primer punto del debate

Mardones explicó que la sesión retomada comenzó con un debate sobre si permitir la participación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti y del senador Flavio Fama, cuestión que finalmente se giró a comisión sin una resolución inmediata.

Ese punto, señaló Mardones, resultaba especialmente sensible para el oficialismo, que buscaba evitar un escenario en el que Villarruel debiera desempatar, algo que el retiro del capítulo sobre tierras terminó modificando por completo.