Cómo España y Francia enfrentan los incendios forestales con políticas ambientales diferentes

Los incendios forestales, las olas de calor y los fenómenos climáticos extremos instalaron definitivamente la agenda ambiental en Europa. En una emisión de +Perfil, los corresponsales Juan Francia y Marcelo Molina analizaron cómo Francia y España impulsan políticas de concientización ciudadana, aunque con diferencias en su implementación y en el debate político que generan.

Durante el intercambio, ambos periodistas repasaron medidas vinculadas con la educación ambiental, el reciclaje y la prevención de incendios. También advirtieron que, mientras crece la preocupación por el cambio climático, distintos sectores cuestionan las regulaciones por considerar que dificultan el manejo de los montes y aumentan el riesgo de nuevos focos de fuego.

Educación ambiental y reciclaje como política de Estado

Desde Francia, Juan Francia destacó una iniciativa que modificó hábitos cotidianos de los fumadores. "En Madrid, hace unos años, la alcaldía entregaba pequeños recipientes para que los fumadores guardaran las colillas", explicó al describir una medida que luego se extendió como ejemplo de buenas prácticas ambientales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, remarcó que "hoy no ves, o ves a muy poca gente, tirando una colilla en la calle, porque tarda alrededor de 500 años en degradarse", y señaló que esos recipientes "son reciclables, tienen cierre hermético y se reutilizan una vez vaciados".

Desde España, Marcelo Molina coincidió en que la conciencia ambiental está instalada, aunque aclaró que "no está como en Francia el tema, pero sí es verdad que está instalado". El periodista destacó especialmente el trabajo educativo desarrollado durante los últimos años. "A nivel educativo, en todos los colegios está muy metido el tema y a los chicos los educan mucho", afirmó.

Asimismo, explicó que la infraestructura urbana acompaña ese proceso de concientización. "La ciudad está muy preparada con todos sus containers, con la separación de vidrio, papeles y residuos orgánicos, incluso en muchos hogares", sostuvo, al describir un sistema de reciclaje consolidado.

Incendios, burocracia y el debate sobre la Agenda 2030

Molina también analizó cómo el debate ambiental se mezcló con la discusión política. "Vox hoy representa casi el 30% de la población y sostiene una posición muy crítica de la Agenda 2030", señaló, al explicar que parte de ese espacio responsabiliza a determinadas políticas ambientales por los problemas registrados durante la DANA y los incendios forestales.

Sobre las inundaciones, indicó que "lo que sí se comprobó es que no se canalizaba más el río ni se limpiaba, por lo que se acumuló mucha agua", aunque aclaró que "es incomprobable afirmar que esa fue la causa determinante".

Respecto de los incendios, el periodista señaló que muchos habitantes rurales cuestionan las restricciones para limpiar los montes. "Si yo me llevo una piña de un bosque de pinos me pueden aplicar una multa de hasta 600 euros", ejemplificó. Además, explicó que retirar madera requiere atravesar "formularios, inspecciones, una comisión y un perito", lo que convierte el trámite en un largo proceso administrativo.

Finalmente, advirtió que "para que una persona pueda llevarse leña de un monte pueden pasar más de seis meses", una demora que, según distintos sectores, dificulta las tareas de prevención frente al aumento del riesgo de incendios.