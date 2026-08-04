Incendios forestales en Francia dejaron al descubierto decenas de proyectiles de la Segunda Guerra Mundial

Un fuerte incendio forestal registrado en el sudoeste de Francia dejó al descubierto una decena de proyectiles sin explotar pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial. La situación obligó a desplegar un operativo de emergencia especial para neutralizar el peligro en las inmediaciones.

El hallazgo se produjo mientras los bomberos locales combatían el avance del fuego sobre el terreno boscoso, donde las altas temperaturas y las intensas llamas devoraron la capa superior de matorrales y vegetación que mantenía oculta la vieja munición militar.

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Según informaron las autoridades francesas, la presencia del armamento alteró de inmediato las maniobras de extinción. Durante el procedimiento se dieron varias detonaciones menores provocadas por el calor, que alertaron a los brigadistas sobre la extrema peligrosidad de la zona.

Ante el descubrimiento, especialistas del servicio desminado se trasladaron de urgencia hasta el poblado para evaluar el estado técnico de los artefactos, confirmando que se trataba de morteros y obuses. Estos elementos tenían origen bélico de mediados del siglo XX y conservaban su carga operativa.

Estos elementos tenían origen bélico de mediados del siglo XX y y conservaban su carga operativa

Los expertos establecieron un cordón de seguridad de varios cientos de metros para evitar víctimas o heridos antes de iniciar la remoción del material. Por su parte, la Policía Nacional interrumpió el tránsito y procedió a la evacuación preventiva de decenas de residentes.

Los investigadores explicaron que el fenómeno, apodado "cosecha de hierro" reaparece periódicamente cada vez que los acontecimientos climáticos extremos o sequías prolongadas alteran la topografía de los antiguos campos de batalla.

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Durante el conflicto que enfrentó a las potencias aliadas contra las fuerzas el Eje entre 1939 y 1945, miles de toneladas de bombas quedaron sepultadas bajo tierra sin activar sus mecanismos de detonación.

Los incendios forestales agravados por las olas de calor en verano europeo destruyen la cobertura verde que sirvió de camuflaje natural. En paralelo, Francia registró el mes más caluroso desde 1900, con una temperatura media de 24,9 °C.