Masacre en una playa de Rusia: un ataque ucraniano con drones provoca siete muertos

Drones atribuidos por Rusia a Ucrania causaron la muerte de al menos siete civiles, entre ellos cuatro menores de edad, en distintos puntos del sur y el oeste del país. En paralelo, Ucrania denunció un nuevo bombardeo ruso contra la ciudad de Kryvyi Rig, con tres víctimas mortales, incluido un niño de ocho años.

El incidente más grave se produjo en el balneario de Arkhipo-Osipovka, cerca de Gelendzhik, en la región de Krasnodar, en la costa del Mar Negro. La imágenes muestran a un dron cuando cae en una playa concurrida por turistas.

Además de los muertos, el incidente dejó decenas de heridos; se calcula un número entre treinta y cuarenta. Se cree que el objetivo central del ataque era un hotel elegido por profesionales de la industria militar rusa como lugar de vacaciones.

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El gobernador de Krasnodar, Venyamin Kondratyev, había declarado anteriormente que Ucrania había atacado el centro turístico del Mar Negro con un dron. Imágenes difundidas en redes sociales muestran lo que parece ser un dron estrellándose contra una playa llena de gente en Arkhipo-Osipovka, mientras los turistas observaban desde la orilla y desde el agua.

Además, el gobernador designado por Moscú en la anexada península de Crimea, Sergey Aksyonov, anunció en en una publicación en Telegram que cuatro personas murieron en un ataque ucraniano en la región. En los últimos meses, Ucrania intensificó sus contraataques contra Crimea —ocupada por Moscú desde 2014—, lo que provoca escasez de electricidad y combustible este verano.

Tanto la costa del Mar Negro como Crimea son destinos de verano muy populares entre los turistas rusos, pero este agosto muestran una afluencia de turistas muy inferior a lo normal debido al peligro de la guerra.

Según informaron las Naciones Unidas, se registró un aumento en el número de muertes de civiles en el conflicto a lo largo de 2026, a ya cuatro años y medio del comienzo de la guerra. Es frecuente que tanto Ucrania como Rusia lancen drones nocturnos contra blancos civiles.

Ataque de Rusia dejó tres civiles muertos en la ciudad natal de Zelenski

En tanto, Ruisa atacó la ciudad natal del presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, Kryvyi Rig, en la región de Dnipropetrovsk, y dejó tres muertos civiles, entre ellos un niño de ocho años.

Fue con un dron de tipo Shahed que impactó este lunes en una estación de servicio de la comunidad de Shyroke, en la periferia de la ciudad. El ataque causó también seis heridos.

Ambas partes se acusan mutuamente de atacar objetivos civiles. Rusia y Ucrania niegan de manera sistemática que sus fuerzas apunten deliberadamente a la población civil.

LT