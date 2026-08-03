Las nuevas encuestas

Una nueva encuesta, esta vez de BTG Nexus, reveló una mejora del candidato presidencial Flavio Bolsonaro: redujo su distancia de Luiz Inácio Lula da Silva. Según la consultora, si los comicios fueran hoy el mandatario brasileño obtendría en la primera vuelta 41% de los votos, en tanto que el senador bolsonarista se colocaría con 37%. La diferencia disminuyó de siete puntos a cuatro, en relación al sondeo de una semana atrás.

Estos nuevos resultados pueden entenderse como una conquista de un sector de votantes indecisos por parte del senador, hijo mayor del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro. Pero esta pesquisa al igual que otras, por ejemplo la de Atlas Intel, muestran que Lula aun mantiene firme su liderazgo. De acuerdo con los analistas políticos brasileños, el postulante de la ultraderecha enfrenta más desafíos que certezas sobre su carrera para llegar bien posicionado a la primera fecha de la votación.

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Entre sus principales problemas figura la incapacidad, hasta el presente, de Flavio y su Partido Liberal para atraer a la derecha menos radical. Una señal de esto es que, a un día del vencimiento de las fechas para oficializar al vicepresidente, aun no se sabe quién lo acompañará en la fórmula. Las conclusiones, en el mundo político, es que no consiguió cerrar un acuerdo con la poblada variedad de partidos de centroderecha. Tampoco consiguió, en los hechos, una foto al lado de su madrastra Michelle Bolsonaro, candidata a senadora por el mismo PL, con quien protagonizó una fuerte discusión debido a las tendencias machistas del presidenciable. El electorado femenino, mayor en Brasil que el masculino, revela hoy una notable preferencia por el presidente Lula.

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Hasta ahora, la ausencia de alianzas del bolsonarismo con el centro se explican por el temor de las direcciones de estos grupos a que aparezcan nuevos hechos de corrupción en los vínculos del senador Flavio con el banquero preso por estafas, Daniel Vorcaro. Pero también se afirma que esa “neutralidad centrista” obedece a las urgencias de este amplio arco político: pretenden mantener la mayoría en el Congreso, lo que les reditúa grandes ventajas. Y para eso, están dispuestos a transar con el lulista Partido de los Trabajadores, ofreciendo como moneda de cambio la abstención en el apoyo a cualquier postulante presidenciable. La mayor coalición de centro derecha, la del Partido Unión Brasil (UB) con el Partido Progresistas (PP), mostró firmeza en esa postura al vetar la posibilidad de que la senadora Tereza Cristina sea candidata a vice de Flavio.

Claro que los frentes oscuros no sólo afectan al “hijo 01” de Jair Bolsonaro –como llaman en Brasil al senador--. También Lula tendrá que tolerar algunas nubes cargadas: es el caso de su descendiente Fabio Luis Lula da Silva, bautizado popularmente como Lulinha, a quien se acusa de supuesto tráfico de influencias en licitaciones y compras gubernamentales. A pedido de su padre, el empresario debe retornar a Brasil para declarar frente a las investigación de la Policía Federal sobre ese presunto “delito”. En el entorno oficial se considera que es mejor enfrentar ahora el desgaste antes que arrastrar el caso hasta octubre. Según los medios brasileños, “el presidente está seguro” de la inocencia del hijo, dado que el secreto bancario de Lulinha ya fue levantado en enero último y hasta ahora no se observó ninguna irregularidad. Con todo, Lula no pierde la oportunidad de aseverar: “Si fuera culpable, tendrá que pagar como todo el mundo”.

TC