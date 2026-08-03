Nueva tensión con Brasil: Javier Milei endureció sus críticas contra Lula da Silva

El presidente Javier Milei volvió a endurecer su discurso contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó nuevamente de “ladrón” y “corrupto”. Las declaraciones se produjeron después de su participación en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro y cuando el Gobierno brasileño evaluaba avanzar hacia una distensión en la relación bilateral.

Durante una entrevista con Luis Majul, Milei sostuvo: “Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso”. El mandatario agregó que Lula fue liberado “por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente”, y reiteró: “Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más?”.

Ante la pregunta sobre si la forma de expresarse no resultaba demasiado agresiva, Milei respondió con una comparación. “¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted qué le parece?”, planteó. Luego profundizó su argumento: “Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”. La frase confirmó que el Presidente no tiene intención de moderar su posición frente a Lula, incluso en un contexto de esfuerzos diplomáticos para recomponer el vínculo entre ambos países.

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Una nueva escalada cuando Brasil buscaba bajar el tono

Uno de los gestos posibles era el regreso a la Argentina del embajador brasileño, quien había sido llamado a consulta. Según explicó el corresponsal de +Perfil en Brasil, Pablo De la Fuente, el diplomático ya tenía la posibilidad de regresar, aunque todavía no se había definido una fecha.

“Ya tenía la posibilidad de volver, faltaba la fecha, como otra sanción dejarle la fecha en suspenso al embajador”, señaló el corresponsal. Sin embargo, reconoció que las nuevas expresiones de Milei podrían alterar ese proceso.

“Vamos a ver después de esto. No hay ninguna información sobre qué puede pasar”, afirmó. De la Fuente consideró que Itamaraty probablemente intentará evitar una nueva escalada, aunque no descartó que la campaña electoral brasileña modifique esa estrategia. “Yo imagino que no va a seguir la escalada, tratando de ser Itamaraty, pero puede haber otros intereses de campaña que puedan hacer que tome una decisión más drástica”, explicó.

La tensión entre Milei y Lula no es nueva. El Presidente argentino ya había respaldado públicamente a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y utilizó esa instancia para volver a confrontar con el mandatario brasileño.

Lula avanza como candidato y Flávio Bolsonaro busca completar su fórmula

La discusión diplomática ocurre mientras Brasil avanza hacia una nueva elección presidencial. Según el intercambio entre Elías y De la Fuente, Lula ya cuenta con el respaldo formal del Partido de los Trabajadores para presentarse nuevamente como candidato.

“Lula ya tiene la alfombra verde para poder presentarse como candidato”, indicó Elías al mencionar la oficialización partidaria. En el otro extremo, Flávio Bolsonaro todavía enfrentaba dificultades para encontrar un compañero o compañera de fórmula.

De la Fuente explicó que el candidato tenía plazo hasta el jueves para completar su binomio. Su primera opción era Tereza Cristina, exministra de Agricultura durante el Gobierno de Jair Bolsonaro.

“Lo más probable, lo que él quería, era que fuera Tereza Cristina, que era la ministra de Agricultura de Bolsonaro durante su Gobierno”, afirmó. Su perfil podía resultar estratégico por su relación con el sector agropecuario y por su capacidad de ingresar en segmentos del electorado donde Flávio Bolsonaro encuentra mayores resistencias.

El periodista la describió como “una mujer muy ligada al campo, al sector agropecuario”, y agregó que su incorporación también podía ayudar al candidato a ampliar su llegada entre las mujeres.

Sin embargo, el partido de Tereza Cristina decidió mantener una posición neutral. “El partido de Tereza Cristina no la dejó porque declaró neutralidad para abocarse a las elecciones de gobernador”, detalló De la Fuente.

Esa decisión profundizó los problemas de Flávio Bolsonaro para construir alianzas. “Están con problemas para conseguir alianzas y candidatas y candidatos para completar la fórmula”, resumió el corresponsal.

El peso del Centrão en la elección brasileña

Durante el intercambio también se analizó el papel del Centrão, el conjunto de partidos de centro y centroderecha que suele cumplir una función decisiva dentro de la política brasileña.

Según De la Fuente, el dirigente que conduce el partido de Tereza Cristina también compite en una elección estadual y no tendría incentivos para permitir que la exministra acompañe a Flávio Bolsonaro.

“Es el pedido de neutralidad. El llamado Centrão de Brasil es un poco también el que domina los hilos de las elecciones”, explicó. Estos sectores suelen negociar su apoyo según las posibilidades electorales de cada candidato y el impacto que una alianza nacional puede tener sobre las disputas locales.

De la Fuente recordó, además, que varios de esos dirigentes formaron parte del Gobierno de Jair Bolsonaro. Sin embargo, eso no garantiza un apoyo automático a su hijo.

“Siempre juegan a ganador y las encuestas no están dando como ganador a Flávio”, afirmó. La falta de una expectativa clara de triunfo dificulta que el candidato consiga aliados dispuestos a comprometerse tempranamente con su campaña.

Las encuestas muestran a Lula como favorito

Consultado sobre el escenario electoral, De la Fuente indicó que los sondeos disponibles colocan a Lula por encima de Flávio Bolsonaro. “Están dando ganador a Lula”, afirmó.

No obstante, explicó que una encuesta reciente mostraba una disputa muy ajustada en una eventual segunda vuelta. “Hoy salió una que da un empate técnico en la segunda vuelta, con un punto a favor de Lula”, señaló. Otra medición mencionada durante el diálogo le otorgaba al actual presidente una ventaja de seis puntos. “También falta mucho, faltan los debates, sí que los hay, pero el candidato a ganar es Lula”, concluyó De la Fuente.