Preocupación en Guatemala por la erupción del volcán de Fuego: "Evoluciona hacia una fase más explosiva"

Guatemala lanzó una alerta de “peligro” por la erupción del volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura, ubicado a 35 km de la capital, y comenzó la evacuación de las viviendas cercanas.

Llamado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva la mañana del pasado lunes y en la noche creció su intensidad, lanzando grandes corrientes de lava que bajaron por sus laderas, mientras se levantaban potentes columnas de gases y ceniza.

“Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar”, declaró a la agencia AFP Alejandro García, de 68 años, habitante del caserío Santo Domingo El Porvenir.

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La organización estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lanzó una “alerta anaranjada a nivel nacional” para que todas las instituciones estatales estén preparadas. Además, la vocera de esta entidad, Valeria Urizar, grabó un video que rápidamente se viralizó, pidiendo: “Si se ordena una evacuación o las condiciones representan un riesgo para su vida, aplique el principio de la autoevacuación”.

Por su parte, el Instituto de Vulcanología (Insivumeh) informó a través de un comunicado que el volcán “evoluciona hacia una fase más explosiva”, y alertó de deslaves de material ardiente en las laderas, lo que significa mayor peligro donde están las comunidades, en los flancos sur y oeste.

Como medida de prevención, el Ministerio de Educación ordenó suspender las clases presenciales en comunidades de tres municipios cercanos al volcán; mientras tanto, la policía de tránsito cerró la ruta que rodea el macizo, conectando la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el sitio turístico más importante de Guatemala.

Los analistas del Insivumeh indicaron que, por la erupción, también se genera una fuente de lava de, aproximadamente, 300 metros altura sobre el cráter, y que la columna de ceniza puede superar los 7000 metros. También advirtieron sobre la dispersión de ceniza a alturas de entre 5.000 a 6.000 metros que pueden desplazarse hasta 130 km hacia el oeste, alcanzando las costas del Pacífico.

En este contexto, las autoridades aconsejaron que se tomen “precauciones con el tráfico aéreo”, pero hasta el momento no se vio afectado el aeropuerto internacional en Ciudad de Guatemala.

Dónde está el volcán de Fuego

Ubicado a solo 65 km de la capital por ruta, el macizo se encuentra entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, vecinos de la provincia de Guatemala, y es uno de los tres volcanes activos de Guatemala (los otros son el Pacaya y el Santiaguito)

En 1932 una erupción del volcán de Fuego expulsó cenizas con tanta fuerza que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).