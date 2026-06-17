Alerta amarilla por el volcán Chillán, cerca del norte de Neuquén

Una serie de explosiones y emisiones de ceniza, gases, rocas y minerales volcánicos en el complejo volcánico Nevados de Chillán sorprendió en los últimos días a las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), que decidieron elevar el nivel de vigilancia a alerta amarilla. Según se informó, se observaron columnas de humo que alcanzaron hasta 200 metros de altura sobre el cráter activo, junto con al menos cinco pulsos eruptivos de baja magnitud.

Los eventos fueron detectados por los sistemas de monitoreo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), que mantiene un seguimiento permanente de este macizo, uno de los más activos de la cordillera andina. Se encuentra en la región cordillerana de Ñuble, lindera con el norte de Neuquén, cerca de la localidad de Chos Malal. Sin embargo, por el momento se considera que no hay peligro para la población ni el ganado.

La actividad del complejo volcánico Nevados del Chillán está bajo monitoreo permanente.

Qué significa el alerta amarilla en la actividad volcánica

El nivel técnico de alerta permanece en amarillo. Esta categoría que indica variaciones en la actividad del volcán por encima de sus parámetros habituales y que obliga a reforzar el monitoreo científico.

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Los especialistas de la RNVV de Chile aseguraron que hasta el momento no hay indicios que lleven a esperar una erupción importante en el corto plazo. Sin embargo, consideran que las explosiones percibidas son señales de una dinámica interna activa que justifica la permanencia del alerta. Se estima que podría haber un impacto directo en la inmediaciones del cráter, en un radio cercano a un kilómetro.

El deshielo de glaciares podría activar volcanes en todo el mundo

En función de eso, las autoridades chilenas tomaron medidas preventivas para las comunas cercanas al volcán. Asimismo, se recomienda tanto a residentes como a turistas informarse solo a través de canales oficiales, para evitar que las noticias falsas puedan generar pánico de forma innecesaria y hasta peligrosa.

Qué consecuencias podría tener para Neuquén y la Patagonia argentina una explosión del volcán Chillán

Por el momento no se reportó caída de cenizas ni ningún otro tipo de consecuencia de la actividad volcánica de los Nevados del Chillán del lado argentino de la cordillera. Sin embargo, la región se mantiene en alerta, ya que si las explosiones se intensificaran y la dirección de los vientos cambiara, el material volcánico podría expandirse hacia el este.

Los habitantes de Villa La Angostura y gran parte de Neuquén todavía recuerdan con nitidez la histórica erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, que el 4 de junio de 2011 sepultó a la localidad bajo decenas de centímetros de cenizas. En esa ocasión, el evento paralizó la economía, el turismo y hasta la vida cotidiana: durante semanas hubo familias evacuadas en gimnasios, pendientes de los partes diarios de Defensa Civil. Cinco días después de la erupción, las cenizas volcánicas llegaron hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes que dejaron las cenizas del volcán Puyehue

En aquella ocasión, la región andina de Neuquén quedó aislada: durante semanas se cerraron tanto rutas como aeropuertos. Por eso, las autoridades monitorean con preocupación toda actividad volcánica cercana, aunque en este caso no parece haber motivos de preocupación.