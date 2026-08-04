Así son las primeras imágenes de Facundo Moyano detenido por un presunto episodio de violencia en Belgrano

En las últimas horas se conocieron las primeras imágenes de Facundo Moyano en el operativo policial desplegado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, por un presunto episodio de violencia que involucró a una joven de 23 años identificada como Candela Arizaga.

Se observa al dirigente sindical y exdiputado nacional dentro de la dependencia policial, en una imagen de frente y otra de perfil, con una remera negra. A partir de esa intervención, Moyano fue trasladado durante la madrugada a la Comisaría Vecinal 13A, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad acudieran al lugar por un llamado al 911 que alertó sobre una situación de conflicto en un edificio ubicado sobre avenida del Libertador al 5400.

A esta instancia, la causa quedó a cargo del fiscal Julián Pistone, quien dispuso que Moyano permanezca detenido mientras se realizan distintas medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se encuentran el análisis de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y otras diligencias incorporadas al expediente.

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Facundo Moyano, investigado por el episodio ocurrido con Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano

El episodio ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, cuando la joven habría salido del inmueble ubicado en Belgrano y fue encontrada en la vía pública. La mujer fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Quién es Candela Arizaga, la novia de Moyano y ex de L-Gante

En ese sentido, de acuerdo con la información surgida del parte policial, tanto Facundo Moyano como Candela Arizaga habrían presentado signos compatibles con el consumo de sustancias. Esa situación forma parte de la investigación judicial y deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

En paralelo, el abogado y diputado nacional Hugo Antonio Moyano, hermano de Facundo, se presentó en la comisaría para interiorizarse sobre la situación y asistirlo. La defensa del exdiputado quedó a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Cómo sigue la causa contra Facundo Moyano

En las últimas horas, Candela Arizaga que fue encontrada semidesnuda en la vía pública, declaró ante la Justicia y aseguró que Facundo Moyano "no le pegó". Según trascendió de fuentes judiciales, la joven explicó que lo ocurrido fue consecuencia del consumo de drogas.

Según el informe de la médica legista, Arizaga presentaba únicamente un raspón en una de sus rodillas, lesión que sería compatible con una caída durante la secuencia registrada en la vía pública.

A pesar de la declaración de la joven, la causa no quedó cerrada. El expediente continúa a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que interviene el Juzgado Correccional N.º 4, subrogado por la jueza Julia Correa.

La modelo aseguró ante la Justicia que el dirigente sindical "no le pegó"

Actualmente, Facundo Moyano permanece detenido e imputado por los presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

El inmueble de Belgrano del que salieron Facundo Moyano y la joven

Entre las medidas ordenadas, la fiscalía solicitó allanar el departamento ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, lugar donde se habría iniciado el episodio. El inmueble permanece bajo consigna policial mientras se aguarda la autorización judicial correspondiente.

Además, Moyano se negó a someterse a la extracción de sangre y orina que buscaba determinar la posible presencia de sustancias en su organismo. En paralelo, fue trasladado a la Oficina Central de Identificación para su fichaje y verificación de antecedentes, antes de ser derivado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

MV