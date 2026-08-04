El testimonio del encargado que vio a Candela Arizaga semidesnuda en la calle: qué dijo sobre el episodio con Facundo Moyano

El testimonio se sumó a la investigación que involucra al dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano, quien fue detenido por un presunto episodio de violencia ocurrido en la madrugada en el barrio porteño de Belgrano.

Se trata de Camilo, el encargado de un edificio de la zona, quien aseguró haber visto a la modelo e influencer Candela Arizaga caminando semidesnuda por avenida Del Libertador y dio su versión sobre lo sucedido.

Al brindar su testimonio, el encargado señaló “No era una situación de violencia, la interpreto como una persona tratando de ayudar a la otra en medio de una avenida”.

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El testigo contó que vio a la joven sin ropa y desorientada mientras avanzaba por la avenida. Según su relato, Moyano caminaba detrás de ella e intentaba alejarla de la calle para evitar que pudiera ser atropellada.

Facundo Moyano, dirigente sindical y exdiputado nacional

Candela Arizaga, influencer y modelo rosarina, fue asistida por el SAME tras el episodio que investiga la Justicia

Quién es Candela Arizaga, la modelo rosarina que apareció semidesnuda en el episodio que involucró a Facundo Moyano

“Ella estaba alterada, gritaba, no quería que la ayudara él. Quería que se fuera”, afirmó Camilo, quien aclaró que no observó agresiones por parte del exdiputado durante la secuencia que presenció.

Sobre la mascota de la joven, el encargado contó que el perro que llevaba Arizaga se escapó durante el episodio y relató: “Le dije a Facundo que se quedara tranquilo, que yo le cuidaba el perro y que fuera a buscarla a ella, que estaba mal”.

Además, señaló que su intención es que la modelo pueda saber dónde se encuentra su mascota, ya que, según indicó, era una de las mayores preocupaciones de la joven durante la situación.

Qué ocurrió durante la madrugada

El episodio comenzó alrededor de las 5 de la mañana en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía por una situación de conflicto. Al llegar los efectivos, el encargado les informó que una pareja había salido del inmueble hacia la vía pública.

Según esos datos, los agentes iniciaron un operativo y localizaron a Facundo Moyano y Candela Arizaga en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. La joven habría sido encontrada desorientada y con poca ropa en la vía pública, por lo que fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

El edificio de Belgrano donde habría ocurrido el episodio que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga

Moyano fue identificado por los efectivos y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A, donde quedó detenido por orden de la Justicia. La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal, que investiga las circunstancias del episodio y busca determinar qué ocurrió durante la madrugada.

MV