Facundo Leal dejó Ezeiza: la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria

El ex presidente de ARSAT y extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, dejó el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza luego de que la Justicia Federal le concediera el arresto domiciliario. La medida fue dispuesta por el juez federal subrogante Sebastián Ramos, con el aval del fiscal Guillermo Marijuan, tras concluir que el Servicio Penitenciario Federal no cuenta con un tratamiento adecuado para la severa dependencia a las drogas que presenta el exfuncionario.

Leal presidió la empresa estatal ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández y, tras el cambio de administración, fue designado al frente del ORSNA en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, cargo del que luego fue desplazado. La decisión judicial no modifica su situación procesal en las causas que lo investigan por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por ambos organismos ni por los estupefacientes hallados en uno de los allanamientos. Continuará detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con tobillera electrónica y estrictas condiciones de control.

La postura del fiscal federal Guillermo Marijuan también resultó determinante para la resolución. En su dictamen, sostuvo que debía hacerse lugar al pedido de arresto domiciliario porque la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por la que Leal permanece procesado "luce endeble". Además, afirmó que "nos encontramos frente a una persona que tiene una adicción a los estupefacientes" y remarcó que la investigación no logró acreditar, hasta el momento, una hipótesis de tráfico de drogas ni una cantidad de sustancias que permitiera sostener esa acusación. En ese sentido, advirtió que, si la imputación no logra reforzarse con nuevas pruebas, "tendrá que escogerse una figura penal más benigna, que contempla precisamente los casos".

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Su salida de la cárcel se produjo luego de que el Cuerpo Médico Forense diagnosticara un cuadro de dependencia que requiere tratamiento interdisciplinario. Ante ese informe, el juez consultó al Servicio Penitenciario Federal si existía disponibilidad en un Centro de Rehabilitación para Drogadependientes, pero el organismo respondió que el exfuncionario no podía ser incorporado debido a las restricciones previstas para internos procesados por determinados delitos de la Ley de Estupefacientes. Esa respuesta terminó siendo determinante para que Ramos autorizara el cambio de modalidad de detención.

A partir de ahora, Leal permanecerá en un departamento del barrio porteño de Palermo, con prohibición de salir del domicilio salvo por urgencias médicas o tratamientos previamente autorizados por la Justicia.

Millones de dólares, drogas y una investigación por corrupción

La detención de Leal se produjo el 28 de mayo, luego de una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de ARSAT. Durante los procedimientos realizados en propiedades de Palermo y Mendoza, los investigadores secuestraron más de USD 2,5 millones en efectivo, además de otras divisas extranjeras cuyo origen el exfuncionario deberá justificar.

En el departamento de Palermo también fueron halladas distintas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA en cristal y en pastillas, cocaína y elementos vinculados al consumo, lo que derivó inicialmente en una imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La indagatoria y el pedido de prisión domiciliaria

Tras permanecer detenido desde el 28 de mayo, Leal fue trasladado el 16 de julio desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de ARSAT. El exfuncionario se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que sostuvo que, como presidente de la empresa estatal, no intervenía en los procesos licitatorios bajo investigación.

Mientras avanzaba ese expediente, su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Rocchetti, insistió en Comodoro Py con el pedido de prisión domiciliaria. El planteo se apoyó en los informes del Cuerpo Médico Forense, que acreditaron una severa dependencia a las drogas y recomendaron un tratamiento interdisciplinario especializado. Finalmente, el 23 de julio, luego de que el Servicio Penitenciario Federal informara que no contaba con un programa adecuado para su caso, el juez federal subrogante Sebastián Ramos hizo lugar al pedido y autorizó que el exfuncionario dejara el penal de Ezeiza para cumplir arresto domiciliario en un departamento de Palermo, bajo monitoreo electrónico y estrictas condiciones de control.

ML