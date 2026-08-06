Cómo una conversación por WhatsApp durante la pandemia terminó convirtiéndose en un libro

La escritora Damasia Amadeo contó que varios de sus libros nacieron de experiencias personales, aunque aclaró que eso no significa que sean autobiográficos. En una entrevista emitida por +Perfil, repasó el origen de El diario desde el balcón y explicó cómo una vivencia durante la pandemia terminó convirtiéndose en un proyecto literario.

La autora también se refirió a Bella Vista, una novela inspirada en el lugar donde nació, y habló sobre la frecuente confusión entre ficción y realidad. Según sostuvo, muchos lectores asocian automáticamente a la protagonista con su propia historia, pese a que se trata de una obra ficcional.

Un registro cotidiano que se transformó en libro

"Comenzó con un intercambio por mensajes de WhatsApp con mi hija, que estaba en otro lugar, pasando los primeros días del aislamiento de COVID, y empezó con un juego", recordó la autora.

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Según explicó, la propuesta consistía en compartir lo que observaba desde su balcón para hacer más llevadera la distancia. "La idea mía era contarle lo que yo veía desde la ventana, desde el balcón, para hacer un poco más llevadero ese momento, y ella me devolvía lo que yo le contaba con dibujos", señaló.

Amadeo contó que aquella dinámica tuvo una duración diferente para cada una. "Por el lado de ella duró unos pocos días y por mi lado se transformó en un registro sistemático de lo que observé", explicó.

La escritora destacó que ese intercambio inicial quedó plasmado en la publicación. "El libro recopila esos primeros dibujos y creo que son muy lindos también", afirmó, al destacar el valor afectivo y artístico de ese material compartido con su hija.

Bellavista, la ficción y la confusión con la autora

Durante la entrevista también se refirió a una de sus novelas ambientadas en Bellavista y aprovechó para aclarar una confusión frecuente entre los lectores respecto del vínculo entre su vida y sus personajes.

"Es una ficción, en primer lugar es una ficción", enfatizó, al tiempo que agradeció que se remarcase ese aspecto. "Muchos me dicen 'es tu vida' y confunden el personaje con la autora", comentó.

No obstante, reconoció que existe un punto de contacto con su historia personal. "Coincide con el lugar donde nací", concluyó, al explicar que Bellavista funciona como escenario de la novela, aunque la historia pertenece plenamente al terreno de la ficción.