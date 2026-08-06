Emilio Apud advirtió que las tarifas de energía aún cubren solo el 55% del costo y alertó por posibles cortes de luz

El esquema de tarifas energéticas y la reducción de los subsidios continúan siendo uno de los principales desafíos de la política económica. En una entrevista emitida por +Perfil, el exsecretario de Energía Emilio Apud analizó el proceso de normalización tarifaria y advirtió que aún resta un largo camino para recuperar el equilibrio del sistema.

Según explicó, el sector todavía arrastra un importante déficit de inversiones y mantiene un elevado nivel de subsidios en el segmento residencial. Además, sostuvo que la mejora del servicio será clave para justificar los aumentos aplicados en los últimos meses y anticipó que el próximo verano pondrá nuevamente a prueba la infraestructura energética.

Subsidios, tarifas e inversiones pendientes

Apud afirmó que la actualización de las tarifas busca recuperar el equilibrio perdido tras años de subsidios y congelamientos, aunque consideró que el proceso todavía está lejos de completarse. "Están volviendo a la normalidad. Antes del 2003 la energía representaba alrededor del 10% de un ingreso medio, funcionaba bien el sistema, no había cortes y había un buen nivel de inversión", recordó.

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El especialista señaló que el cambio de política energética deterioró la infraestructura del sector. "Se convenció a la gente de que no era necesario pagar la energía, cuando en realidad alguien siempre la paga a través de subsidios. Con los congelamientos en un contexto de alta inflación se descapitalizó todo el sector", sostuvo.

Asimismo, explicó que, si bien el actual Gobierno redujo el peso de los subsidios, aún queda un largo camino por recorrer. "Cuando arrancó este gobierno estaban arriba del 2% del PBI. No creo que hasta 2028 se pueda normalizar esto porque en un año electoral los gobiernos son muy cuidadosos con aumentar las tarifas", afirmó.

En ese sentido, insistió en que la sociedad debe percibir mejoras concretas en el servicio. "Es necesario ver la contraparte de este ajuste: que no haya más cortes de gas, que no haya importaciones y que no haya cortes de electricidad", remarcó.

Además, estimó que el sistema eléctrico arrastra una falta de inversiones cercana a los 20.000 millones de dólares. "La descapitalización, sobre todo en energía eléctrica, ronda los 20.000 millones de dólares entre generación, transporte y distribución", advirtió.

El desafío del verano y el futuro del sistema

Respecto de las tarifas actuales, Apud aseguró que todavía existe un importante nivel de subsidios. "El sector residencial en promedio está pagando el 55% de lo que cuesta la energía. Hay un subsidio del 45% y eso es insostenible", enfatizó.

También anticipó que el sistema seguirá enfrentando desafíos durante los próximos meses. "El próximo verano el Gobierno tendrá que explicar por qué puede haber cortes. No creo que se haya avanzado lo suficiente para cubrir el déficit de inversiones", señaló.

Como medida de mitigación, destacó la incorporación de sistemas de almacenamiento eléctrico mediante baterías, aunque remarcó la necesidad de comunicar mejor la situación. "Hay que saber explicarlo, porque a nadie le va a gustar que le corten la luz después del esfuerzo que hizo con las tarifas", expresó.

Finalmente, consideró que la mejora del servicio será un tema inevitable en la agenda pública. "Pienso que lo van a hacer y, si se olvidaron, quienes los asesoran en la campaña se los van a recordar", concluyó.