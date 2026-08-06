Anthony Fauci fue declarado en desacato y crece la disputa por el origen del COVID-19

La situación judicial de Anthony Fauci volvió a instalarse en el centro del debate político en Estados Unidos luego de que una comisión del Senado lo declarara en desacato por negarse a responder preguntas durante una audiencia legislativa. El episodio reavivó la discusión sobre el origen del COVID-19 y las investigaciones impulsadas por sectores del Partido Republicano.

Durante una emisión de +Perfil, el corresponsal Norman Powell explicó el alcance de la decisión y el trasfondo político del caso. Además, repasó las acusaciones vinculadas al financiamiento de investigaciones científicas en China y las diferencias que Fauci mantuvo con Donald Trump durante la pandemia.

La investigación sobre el origen del COVID-19

Powell señaló que el legislador sostiene desde hace tiempo que Fauci podría tener alguna responsabilidad indirecta en la investigación sobre el origen del coronavirus. "Lo que Rand Paul sostiene es que Fauci tiene algo que ver con la pandemia de COVID", afirmó.

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El corresponsal explicó que las acusaciones están relacionadas con el financiamiento de investigaciones científicas desarrolladas en conjunto con instituciones chinas. "El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos tiene algunos trabajos en conjunto con China y habría aportado fondos al laboratorio de donde supuestamente habría salido el virus", indicó.

No obstante, el periodista fue enfático al aclarar que "no está nada confirmado que el virus haya salido de ese laboratorio, todavía no se sabe a ciencia cierta", aunque remarcó que ese argumento continúa siendo utilizado por los sectores que impulsan las investigaciones contra Fauci.

Además, explicó que el exfuncionario "se ha defendido usando la Quinta Enmienda y se ha negado a responder las preguntas", una estrategia legal que derivó en la declaración de desacato.

Un conflicto atravesado por la política

Powell sostuvo que el caso trasciende el plano judicial y responde, principalmente, a una disputa política que se arrastra desde la pandemia. "Ahora lo declaran en desacato y esto podría significar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tome medidas contra Fauci, pese a que el expresidente Joe Biden le había otorgado un perdón por las dudas sucediera lo que está sucediendo ahora", explicó.

Para el corresponsal, el enfrentamiento tiene su origen en las diferencias públicas que Fauci mantuvo con Donald Trump durante la crisis sanitaria. "Acá hay una animosidad contra Fauci definitivamente", aseguró.

Finalmente, Powell recordó que el científico debió cuestionar públicamente varias afirmaciones del entonces presidente estadounidense. "Muchas veces tuvo que contradecir lo que Trump estaba tratando de transmitir porque no encajaba con los conocimientos científicos del momento", concluyó. Y sintetizó el trasfondo de la controversia con una frase contundente: "Yo creo que ahí está el kit de la cuestión en este tema".