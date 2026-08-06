Florencia Ghio reveló cómo un caso judicial inspiró su primera novela: "Era una espina clavada que necesitaba contar"

La escritora Florencia Ghio contó que sus novelas nacen de casos judiciales reales que la impactaron durante su carrera profesional. En una entrevista emitida por +Perfil, explicó cómo experiencias vinculadas con expedientes y coberturas periodísticas terminaron convirtiéndose en el punto de partida de sus obras de ficción.

Según relató, tanto El Ciudadano como Aguas Turbias surgieron a partir de historias atravesadas por presuntas fallas del sistema judicial. La autora aseguró que esos casos la conmovieron profundamente y la impulsaron a transformar hechos reales en novelas con un fuerte contenido humano.

Una novela que nació de un caso real

"Había estado trabajando con un caso que me había dejado una espina clavada", recordó. Y agregó: "Era el caso de un inmigrante peruano que había venido a la Argentina con un sueño y tuvo un problema menor con su documento de identidad, pero por falencias del funcionamiento de la Justicia se transformó en un caso tremendo y terminó muy trágicamente".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La autora contó que el impacto de esa historia fue tan grande que sintió la necesidad de llevarla a la ficción. "Yo decía: en algún momento tengo que escribir algo con esto. Al principio iba a ser un cuento y terminó transformándose en mi primera novela, El Ciudadano", explicó.

Una historia que conmovió a los lectores

Ghio reveló que la escritura comenzó como una forma de procesar aquella experiencia personal. "Empezó siendo una catarsis, pero tuvo tan buenas repercusiones que a todo el mundo lo conmovió la historia", afirmó.

Además, destacó el efecto que produjo la novela entre sus lectores. "Es una historia que no deja indiferente a nadie y eso me dio ánimos para seguir escribiendo", sostuvo.

La escritora señaló que, desde entonces, decidió profundizar en relatos inspirados en hechos donde el sistema judicial presenta graves falencias. "Siempre cuento esos casos donde la Justicia funciona al revés o donde las cosas no se hacen bien", remarcó.

El caso real que inspiró Aguas Turbias

Su segunda novela, Aguas Turbias, también parte de una investigación basada en un expediente judicial. "Está inspirada en el caso de una bioquímica que apareció muerta en Cipolletti, Río Negro", explicó.

Ghio recordó que su paso por esa ciudad despertó su interés por el caso, aunque hubo un hecho puntual que terminó impulsando la investigación. "Lo que más me hizo conectarme fue ver en el subte a un chico pidiendo justicia y diciendo que era el chivo expiatorio de ese caso", relató.

A partir de esa imagen comenzó un nuevo trabajo de investigación que desembocó en otra obra de ficción. "Eso me llevó a querer investigar la historia y, tomando como base ese caso, me inspiró para escribir esta novela", concluyó.