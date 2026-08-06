La violencia sigue en los alrededores del Congreso: represión, detenidos y una fotógrafa herida

La violencia continúa este jueves en los alrededores del Congreso, donde las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para dispersar a los manifestantes que protestan contra la Ley de Propiedad Privada. En ese contexto, una fotógrafa recibió un impacto en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde permanece internada con un traumatismo de cráneo.

Según informó el SAME, la mujer presentaba una lesión de gravedad al momento de ser asistida. "Es una paciente con traumatismo de cráneo, hay que llevarla y evaluarla; perdía sangre por el oído", explicó la profesional que la atendió en el lugar antes de su derivación.

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Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en distintos puntos del operativo montado en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Las fuerzas de seguridad utilizan camiones hidrantes, gases y balas de goma para dispersar a quienes permanecen concentrados frente al Congreso. Además, se registran personas detenidas y otros trabajadores de prensa afectados durante la represión.

El episodio recuerda lo ocurrido en marzo de 2025, cuando el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una manifestación y sufrió graves lesiones. La nueva agresión contra una trabajadora de prensa vuelve a generar preocupación entre periodistas, reporteros gráficos y organizaciones que siguen de cerca el desarrollo del operativo.

En las inmediaciones del Congreso Nacional, donde continúa la movilización contra la Ley de Propiedad Privada. Un grupo de manifestantes avanzó nuevamente hacia el vallado perimetral y las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes y gas pimienta para dispersarlos. Del otro lado, algunos manifestantes lanzaron botellas, piedras y otros proyectiles contra el cordón policial. Al menos se registraron al menos 10 detenidos y 5 heridos, entre ellos una reportera gráfica, mientras en una de las calles adyacentes prendían fuego a un contenedor de basura. La persecución de la Policía hacia los manifestantes se extendió hasta la avenida 9 de julio.

Varios de los enfrentamientos se registraron sobre la avenida Callao, en la intersección con Bartolomé Mitre, a una cuadra del Palacio Legislativo. Allí, otro de los vallados instalados como parte del operativo de seguridad se convirtió en un nuevo foco de conflicto, mientras un camión hidrante lanzó chorros de agua para contener el avance de quienes intentaban acercarse al perímetro de seguridad. En medio de las corridas y los empujones, varios manifestantes denunciaron haber sufrido los efectos del gas pimienta.

Pablo Cuarterolo, fotógrafo de PERFIL, estuvo presente al momento de la represión y, hacia las 19, manifestó: "No se terminó el quilombo. Ahora los hidrantes vinieron para la 9 de julio porque hay mucha gente sobre Avenida de Mayo en dirección a Plaza de mayo. El tráfico no está cortado y es una bizarreada esto. Los hidrantes tirando agua y tiros en la 9 de julio, los autos pasando... Esto todavía no termina".

La escalada se produjo después de un primer episodio de violencia registrado durante la tarde, cuando un grupo de manifestantes logró derribar una de las vallas de seguridad ubicadas frente al Congreso. A partir de ese momento, las fuerzas federales activaron el protocolo antipiquetes y respondieron con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a quienes intentaban avanzar hacia el Palacio Legislativo.

La escena cambió por completo en pocos minutos. Lo que hasta entonces había sido una movilización mayoritariamente pacífica dio paso a un clima de máxima tensión, con empujones, corridas, sirenas, detonaciones y una densa nube de humo sobre la Plaza del Congreso. Muchos de los asistentes comenzaron a retirarse al escuchar los estruendos, mientras otros permanecieron en el lugar y continuaron enfrentándose con las fuerzas de seguridad.

La movilización había comenzado cerca del mediodía con la participación de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, culturales y políticas, además de miles de personas autoconvocadas. Entre los presentes estuvieron dirigentes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la CGT, las dos CTA, el Movimiento Evita, La Cámpora y el espacio Derecho al Futuro, encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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La protesta se mantuvo pese a que el Gobierno retiró del proyecto el capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales. Los organizadores sostuvieron que el resto de la iniciativa también representa un riesgo para la soberanía sobre recursos estratégicos y ratificaron la convocatoria frente al Congreso mientras el Senado continúa con el tratamiento de la ley.

Con más de 2.000 efectivos desplegados en los alrededores del Palacio Legislativo, la situación sigue siendo de máxima tensión. Los incidentes continúan en distintos sectores del operativo y la movilización permanece concentrada en las inmediaciones del Congreso.

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