"La última vuelta la das con nosotros": el insólito video de Virginia Gallardo en una funeraria

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, Virginia Gallardo, generó sorpresa y repercusión en las redes sociales tras publicar un recorrido grabado en el interior de una casa de sepelios para explicar el funcionamiento operativo y el detrás de escena de la actividad funeraria.

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En la pieza audiovisual, de unos dos minutos de duración, se observa a la legisladora libertaria dialogar con dos trabajadores del sector, a quienes les formula preguntas sobre los costos, modelos de ataúdes y la logística administrativa que se activa ante el fallecimiento de una persona.

"Me pareció interesante, porque me parece necesario hablar de temas que existen, aunque no sean los más cómodos", argumentó Gallardo en la publicación que acompañó el video.

En ese sentido, reconoció sus dudas iniciales antes de difundir el material: "Siempre hablo de la vida y quizás por eso dudé en compartirlo. Sabía que podía generar preguntas, incomodidad o críticas. Hay trabajos silenciosos, procesos que casi nadie conoce y momentos para los que nunca estamos preparados. Conocer cómo funcionan también es una forma de informarnos".

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Precios, trámites y una llamativa frase final

En el arranque del video, la legisladora provincial inicia el intercambio advirtiendo que "la gente no habla de este tema" y pasa de inmediato a consultar sobre los valores del mercado. Ante la inquietud, uno de los empleados precisó que los precios de los féretros "van desde el millón y medio de pesos hasta 20, 30 o 50 millones", aclarando que existe una amplia variedad de modelos.

Durante la recorrida, Virginia Gallardo también indagó sobre la contención a las familias que arriban al establecimiento en una situación de "vulnerabilidad total". Al respecto, los trabajadores explicaron que el primer paso abarca la contención emocional y la gestión burocrática: "Lo primero que se define es qué se desea hacer y el tema de papeles para labrar la defunción. Las licencias se tramitan en el Registro Civil según el destino del cuerpo, ya sea para sepultura en tierra o cremación".

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Hacia el cierre del recorrido, la diputada libertaria remató el video recordando una conversación previa con el personal: "Cómo me dijiste antes de entrar...", le dio pie a uno de los operarios, quien cerró la pieza con una llamativa reflexión: "La última vuelta la das con nosotros".