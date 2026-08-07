Lacunza comparó la economía con un avión: "Alcanza para planear, pero la nave está escorada"

El precandidato presidencial del PRO Hernán Lacunza aseguró este jueves que “hoy la economía es como un avión”.

“Un motor (energía, minería, agro) encendido, representa 15% de la producción y genera 250 mil empleos directos”, explicó el exministro de Economía de Mauricio Macri.

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“La nave está escorada”

“El otro, industria, construcción y comercio, apagado y reúne 8 millones de empleos”, agregó en declaraciones publicadas en la red social “X” sobre su participación en el streaming Gelatina.

“Alcanza para planear, pero la nave está escorada”, concluyó Lacunza.

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“El PRO tiene que ser protagonista el año que viene”

“Construir es distinto a demoler. Hacen falta planos, cimientos, herramientas y personas que puedan llevar a cabo un país para todos. Equipos, programas, gestión, experiencia”, escribió Lacunza en “X”.

Además consideró que “gobernar no es sólo achicar y eliminar”. “Es imaginar y explicar las viviendas, los trabajos, los caminos y las industrias que albergarán a los 47 millones de argentinos que en 2027 volverán a mirar el futuro con expectativa”, propuso para diferenciarse de la gestión del presidente Milei.

“Podemos hacer la diferencia, tenemos que construir una propuesta para honrar esa esperanza”, cerró el exfuncionario macrista.