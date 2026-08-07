Presidente de REMAX Argentina: "Las pymes están estranguladas"

El presidente y confundador de REMAX Argentina Sebastián Sosa aseguró que “las pymes están estranguladas” al analizar la actual situación económica.

“Las pymes están muchas de ellas pasándola bravo. Hace como dos o tres años había oportunidad de conseguir muy buenos locales. Se firmaban algunos contratos de locación a valores increíbles”, agregó en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

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Qué pasó con los alquileres de locales

“Cambio de gobierno. Vino otra ola, esperanza, miramos para adelante. Empezamos a ver locales que se lavaban la cara, se pintaban y se alquilaban. Ahora estás empezando a ver que aquellos locales que se habían alquilado, estás volviendo a ver el cartel que se vuelve a colocar”, diferenció el empresario.

“Yo creo que responde a lo que estamos viendo y a lo que escuchamos de que la calle está difícil, de que los costos se han disparado, todo”, remarcó.

“Yo no quiero casarme ni con uno ni con otro modelo. Necesitábamos un cambio de lo que estaba ocurriendo porque tampoco un país puede vivir subsidiado. Que teníamos que salir de ese lugar y de endeudar el país está clarísimo”, evaluó en otra parte de la entrevista.

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"Las pymes están estranguladas"

“El tema es que hoy todavía no ha llegado y lo que está apostando esta política económica es ´che, esta diferencia la vamos a hacer con más volumen de producción´. Ese volumen, de incremento de producción no está llegando”, prosiguió en su análisis.

“Vos tenés un costo que te está ahogando, y no lo estás pudiendo recuperar al hacer o vender mayor cantidad de prendas”, estimó Sosa

Por último fue contundente y sentenció: “Las pymes están estranguladas”.