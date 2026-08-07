La nueva estrategia de ICE en aeropuertos que genera preocupación internacional

En Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el analista internacional Norman Powell analizó el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el creciente protagonismo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según explicó, los controles se intensificaron en distintas ciudades y los aeropuertos se convirtieron en uno de los principales puntos de detección de personas con irregularidades migratorias.

En ese contexto, Powell sostuvo que las críticas al organismo continúan multiplicándose. "Las críticas llueven todos los días sobre las acciones de ICE, el Servicio de Migración y Control de Aduanas. Ellos siguen actuando muy agresivamente en todas las ciudades de Estados Unidos", afirmó. El escenario se da en medio del endurecimiento de las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump sobre el control de la inmigración.

Aeropuertos bajo la lupa de ICE

El especialista explicó que el organismo amplió su radio de acción y ahora realiza controles con mayor intensidad en las terminales aéreas. "Ahora los miembros de ICE están incursionando en los aeropuertos. Y por la información que uno tiene que dar cuando va a tomar un vuelo, le resulta más fácil a ICE detectar personas que tienen irregularidades en sus visas. Y eso es lo que está ocurriendo", sostuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como ejemplo, Powell mencionó el caso de una ciudadana argentina detenida en Filadelfia mientras se encontraba en el aeropuerto. "He visto información de una ciudadana argentina joven de 30 años que fue justamente apresada por ICE en Filadelfia. No conozco los detalles de su situación legal, pero aparentemente tenía vencida su visa de turista", señaló.

Casos que generan preocupación internacional

Powell remarcó que las detenciones no alcanzan únicamente a ciudadanos latinoamericanos y aseguró que también existen antecedentes recientes de europeos afectados por los operativos migratorios. "También hay periodistas franceses que han sido rechazados en Estados Unidos recientemente, algo que también sorprende, y franceses que también han sido detenidos por ICE y llevados a estos centros de detención bastante oscuros, que pululan en esta gestión de Trump", expresó.

Las declaraciones del analista se producen en medio de un debate internacional sobre el alcance de las políticas migratorias estadounidenses y las denuncias por las condiciones en algunos centros de detención. En ese contexto, Powell consideró que el incremento de los controles y las detenciones refleja una estrategia cada vez más rigurosa para identificar a personas con problemas en su estatus migratorio. "Le resulta más fácil a ICE detectar personas que tienen irregularidades en sus visas. Y eso es lo que está ocurriendo", concluyó.