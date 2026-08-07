El secreto familiar que Daniel Guebel guardó durante 20 años antes de convertirlo en novela

En +Perfil, el escritor Daniel Guebel reveló cómo nació su último libro, una obra basada en una historia familiar que atravesó cuatro generaciones de inmigrantes y emigrantes. Según contó, el proyecto permaneció guardado durante dos décadas por un pedido expreso de una de sus tías, quien le pidió que no publicara el relato mientras los protagonistas siguieran con vida.

El autor explicó que aquella historia despertó inmediatamente su interés por la complejidad de sus personajes y conflictos. A partir de ese material, inició un proceso de escritura que se extendió durante 20 años, hasta convertir un relato oral en una obra literaria.

Una historia familiar que esperó 20 años para convertirse en libro

La historia del último libro de Daniel Guebel comenzó con una conversación familiar. Una tía, prima de su padre, le relató una historia que atravesaba cuatro generaciones de inmigrantes y emigrantes.

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"Me pareció una historia extraordinaria para preguntarse cómo se cuenta, en principio", explicó el escritor.

Según recordó, el relato reunía "cuidados, descuidos, amor, odio y desprecio, locura y olvido de la locura, desdén y temor", elementos que lo convencieron de que ese material podía convertirse en literatura.

Tres relatos, una grabación perdida y un pedido de silencio

Guebel contó que escuchó la historia en tres oportunidades. Incluso intentó grabarla, pero el registro se perdió por completo.

"Grabé toda la historia y el grabador no registró nada", recordó.

Después de volver a escucharla, escribió un primer borrador y se lo entregó a su tía para que lo revisara. Fue entonces cuando recibió un pedido que terminaría marcando el destino del libro.

"Lo que me dijo es esto que yo te conté, no lo publicás hasta que muramos todos", relató.

"Y esperé 20 años", contó. Durante ese tiempo siguió corrigiendo el manuscrito. "Fui trabajando el texto, o sea, es mi último libro porque lo trabajé hasta el final", explicó.

De la memoria familiar a la literatura

El autor destacó que esta obra se diferencia de otros trabajos porque nace directamente de una historia transmitida dentro de su familia y no de una investigación histórica.

La espera de dos décadas terminó siendo parte del propio proceso creativo. Lo que comenzó como un relato oral terminó transformándose en una novela construida a partir de recuerdos, silencios, conflictos familiares y el paso del tiempo.