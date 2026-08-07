Media sanción para el proyecto de ley de tierras: qué cambia y cuáles son los puntos más discutidos

En Ronda de Editores, por la pantalla de +Perfil, los periodistas Alejandra Gallo, Mariana Mei y Matías Suárez Saldivar analizaron el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado y que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. Durante el debate explicaron los cambios que sufrió la iniciativa, las diferencias entre el texto original y el aprobado, y las principales controversias que aún genera.

Además de las modificaciones incorporadas durante el tratamiento parlamentario, los especialistas advirtieron que persiste una fuerte confusión pública sobre el contenido del proyecto, especialmente por la identificación con la denominada "ley de tierras", un capítulo que finalmente fue retirado. También señalaron que los desalojos exprés aparecen como uno de los puntos que concentrará la discusión en la próxima etapa legislativa.

Del proyecto original a la media sanción del Senado

La iniciativa comenzó su recorrido legislativo con seis capítulos, aunque llegó al Senado con cuatro tras una serie de negociaciones. Según explicó la periodista Alejandra Gallo, el texto volvió a sufrir modificaciones durante su tratamiento en la Cámara alta.

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La propia denominación del proyecto también formó parte de la disputa política. Mientras el oficialismo lo presentó como una iniciativa vinculada con la propiedad privada, sectores de la oposición y manifestantes lo identificaron como la "ley de tierras".

Gallo señaló que esa diferencia de nombres acompañó el debate parlamentario y también las manifestaciones frente al Congreso. En la misma línea, Matías Suárez Saldivar explicó que muchos carteles continuaban haciendo referencia a la "ley de tierras", pese a que ese capítulo ya había sido retirado del proyecto.

"Quizás era difícil explicar que una ley no se caía, que se retiraba un capítulo, qué es un capítulo", señaló.

Los desalojos exprés, en el centro de la discusión

Aunque el capítulo conocido como "ley de tierras" fue eliminado, los analistas coincidieron en que el texto mantiene aspectos de fuerte impacto social. Uno de ellos es la aceleración de los procedimientos de desalojo.

Mariana Mei explicó que la iniciativa reduce los plazos para determinadas acciones judiciales. "Las expropiaciones express o desalojos express, que son tiempos mucho más cortos de lo que eran", afirmó.

La periodista también advirtió que el proyecto contempla situaciones vinculadas con personas que tienen menores a cargo o familiares con discapacidad, lo que mantiene abierto el debate sobre los alcances de la norma.

Propietarios, inquilinos y el debate que sigue en Diputados

Gallo recordó que existe un reclamo de propietarios que durante los últimos años cuestionaron la duración de los procesos judiciales para recuperar sus inmuebles. En ese sentido, sostuvo que la agilización de los procedimientos responde también a esa demanda.

"Los desalojos se aceleran en los tiempos, pero siempre va a haber una intervención judicial", destacó.

Por su parte, Mei advirtió que el proyecto no diferencia suficientemente entre distintas situaciones, como ocupaciones prolongadas, conflictos sobre tierras rurales o simples atrasos en el pago de un alquiler.

Según explicó, ese podría ser uno de los principales puntos que analice la Cámara de Diputados. "Hay que trabajar mucho en eso, quizás salga, pero creo que los diputados van a trabajar en eso", sostuvo.

La periodista agregó que, si Diputados introduce modificaciones, la iniciativa deberá regresar al Senado para un nuevo tratamiento.

La confusión en redes y el impacto de los incidentes

El tratamiento legislativo también tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. Suárez Saldivar explicó que, aunque el interés disminuyó después de la votación, muchas búsquedas seguían orientadas a entender qué había sido realmente aprobado.

"Por supuesto que bajó, pero también tiene que ver con que la búsqueda estaba referida a esta confusión de qué pasó", explicó.

Según detalló, gran parte de la atención se concentró en notas periodísticas que aclaraban las modificaciones introducidas durante el debate y explicaban que el proyecto aún no se convirtió en ley.

El periodista también señaló que los incidentes ocurridos durante la movilización frente al Congreso y las consecuencias de la represión ocuparon buena parte de la conversación digital posterior a la sesión.