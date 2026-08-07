Inflación: economistas advierten que el 2% mensual se convirtió en un piso difícil de romper

En +Perfil, durante una nueva edición de Ronda de Economistas, los economistas Isaías Marini, Fernando Alonso y Gonzalo Carrera analizaron la evolución de la inflación, las diferencias entre el IPC de la Ciudad y el índice nacional, y los desafíos que enfrenta el programa económico del Gobierno para seguir reduciendo el ritmo de aumento de los precios.

Los especialistas coincidieron en que el dato de 2,9% de inflación en la Ciudad de Buenos Aires no implica necesariamente un resultado similar para el índice nacional. Además, advirtieron que la inflación subyacente continúa siendo uno de los principales obstáculos para perforar el piso del 2%, mientras crecen las dudas sobre el impacto del ajuste en la actividad económica y el empleo.

Inflación nacional: por qué el 2% aparece como un piso

Marini explicó que el IPC CABA tiene un mayor peso de los servicios y que la carne y la ropa poseen una incidencia significativa en el índice nacional. "Hay una bifurcación muy fuerte entre el IPC Nacional y el IPC CABA", sostuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El economista estimó que el índice nacional de inflación podría ubicarse cerca del 2%. Además, destacó el comportamiento estacional de julio: "Julio es un mes muy bueno en términos generales para el IPC Nacional", afirmó, al señalar que la carne y la ropa suelen mantenerse estables o incluso bajar.

Sin embargo, advirtió que el problema de fondo continúa siendo la inflación subyacente. "Desde mayo del año pasado tuvo una aceleración tendencial, sobre todo en la inflación subyacente", explicó.

Según Marini, aunque posteriormente comenzó una desaceleración, el índice todavía se mantiene elevado. "Un nivel en torno al 2% me parece que es un piso muy difícil de romper", señaló.

Fernando Alonso coincidió con ese diagnóstico y anticipó una baja adicional, aunque moderada: "Un poquito más baja va a ser, pero apenas un escalón más bajo". A su vez, sostuvo que el descenso de la inflación difícilmente mantenga el mismo ritmo.

Desinflación, salarios y costo sobre la actividad

Alonso planteó que la política económica utilizó distintas anclas para contener los precios y advirtió sobre sus consecuencias. "El principal activo político era la desinflación", afirmó, aunque consideró que la sociedad comenzó a darle mayor importancia a otros problemas.

En ese sentido, destacó la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro salarial. "Desde noviembre de 2023, se perdieron unos 300.000 puestos en el sector privado formal", sostuvo.

Gonzalo Carrera, por su parte, afirmó que el Gobierno considera a la estabilidad económica como su principal activo electoral. "Su único o su mayor activo electoral es la estabilidad económica", señaló.

Sin embargo, cuestionó que la macroeconomía pueda considerarse completamente estabilizada y advirtió sobre un creciente cansancio social. "Se le está terminando ese activo", afirmó.

Para el economista, el desafío político será demostrar resultados concretos después del esfuerzo realizado por la sociedad: "Ya está, nos pediste, nos pediste, nos pediste, y el resultado no llega", sintetizó.