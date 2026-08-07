Negociaciones en el Senado: por qué volvió a sonar el nombre de Sergio Massa

En Ronda de Editores, por la pantalla de +Perfil, el periodista Matías Suárez Saldivia analizó las versiones que volvieron a ubicar a Sergio Massa en el centro de la escena política tras la sesión del Senado. Según explicó, la negociación parlamentaria y la marcha atrás del oficialismo con uno de los capítulos del proyecto alimentaron especulaciones sobre el rol del exministro de Economía.

Aunque Massa no realizó declaraciones públicas, distintos mensajes de dirigentes del peronismo y del Frente Renovador impulsaron versiones sobre su posible participación en conversaciones con gobernadores durante la jornada. El analista remarcó que, si bien no hay confirmaciones, el tema reactivó el debate sobre el futuro del liderazgo peronista.

Las versiones sobre el rol de Massa en las negociaciones

Suárez Saldivia sostuvo que la discusión tomó fuerza luego de que el Gobierno retirara uno de los capítulos del proyecto. "Cuando tuvieron que retirar ese capítulo, la debilidad ya se hizo manifiesta en el Gobierno", señaló.

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A partir de ese momento comenzaron a circular versiones que ubicaban a Sergio Massa como interlocutor entre distintos sectores del peronismo y los gobernadores.

El periodista mencionó el mensaje publicado por la senadora Juliana Di Tullio, en el que algunos interpretaron las iniciales "STM" como una referencia al exministro. Más tarde, dirigentes del Frente Renovador y el abogado Gregorio Dalbón también difundieron publicaciones que reforzaron esa lectura.

Massa mantiene el silencio público

Pese a las especulaciones, Suárez Saldivia aclaró que Massa no confirmó ninguna participación en las negociaciones. "No, él no está haciendo declaraciones", respondió al ser consultado sobre el tema.

El analista recordó que el exministro mantiene un perfil bajo desde las elecciones de 2023, aunque consideró que sigue siendo un dirigente con peso dentro del peronismo.

La relación con los gobernadores y la interna peronista

Uno de los elementos que alimenta las versiones, según Suárez Saldivia, es el histórico vínculo de Massa con los gobernadores. "La relación con los gobernadores es cierta, no es que es un invento, él siempre tuvo relaciones directas con los gobernadores", afirmó.

No obstante, diferenció esa relación de una supuesta influencia directa sobre la votación de los senadores. "Qué pudo haber intervenido, no sé si para dar vuelta a los senadores, pero sí en conversaciones durante todo el día de ayer", explicó.

Para el periodista, la reaparición del nombre de Massa también debe leerse en el contexto de la interna del peronismo, donde conviven las figuras de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, además del debate sobre el liderazgo y las próximas elecciones.

"Massa se mantiene todavía y hace como estas pequeñas apariciones que lo traen de vuelta a la escena y veremos qué sucede a partir de esto", concluyó.