Qué impacto podría tener la reforma del Banco Central en la economía argentina

En +Perfil, economistas analizaron la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno y debatieron sobre sus posibles efectos en la política monetaria, el crédito y la estabilidad económica. Mientras algunos especialistas destacaron la importancia de fortalecer la independencia de la entidad, otros advirtieron sobre la pérdida de herramientas para impulsar el desarrollo productivo.

Durante el intercambio, Juan Pablo Costa, Isaías Marini, Gonzalo Carrera y Fernando Alonso expusieron diferentes miradas sobre el proyecto oficial, que propone concentrar el mandato del Banco Central en la preservación del valor de la moneda y eliminar el financiamiento directo al Tesoro.

El alcance de la reforma del Banco Central

El economista e investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Juan Pablo Costa, cuestionó los alcances de la reforma y advirtió que el Gobierno busca avanzar hacia un esquema "más ortodoxo que bancos centrales como el de Estados Unidos".

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El proyecto oficial propone que el Banco Central tenga como eje preservar el valor de la moneda y eliminar el financiamiento directo del Tesoro. Para Isaías Marini, ese objetivo puede ser positivo, aunque advirtió sobre sus límites: "Es más un mensaje que una realidad que vaya a cambiar significativamente la dinámica de la inflación".

Gonzalo Carrera puso el foco en la necesidad de consensos políticos. "Buena parte del escalabro macroeconómico de estos últimos años en Argentina se debe a la inestabilidad política y a la falta de consensos", sostuvo. A su vez, consideró relevante consolidar un Banco Central independiente, con reservas y sin financiamiento al Tesoro.

Desde otra perspectiva, Fernando Alonso cuestionó el mandato único porque, según explicó, "lo que estás haciendo es institucionalizar el ajuste sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad". En su análisis, combatir las presiones inflacionarias mediante una reducción de la demanda puede traducirse en una caída de ingresos y actividad.

Costa coincidió en que el mandato propuesto modifica sustancialmente las herramientas de política económica. "Son pocos los casos de mandato único", señaló, y remarcó que la reforma también elimina instrumentos para orientar el crédito hacia determinados sectores.

Independencia, crédito y los desafíos del nuevo esquema

El economista del CEPA cuestionó la eliminación de mecanismos institucionales de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. "Cuando vos eliminás esos mecanismos institucionales de coordinación, vas a tener coordinación no formal, en las sombras", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno podría terminar generando "una sobreactuación de independencia que no va a ser real", con menor transparencia en la toma de decisiones.

Otro de los puntos debatidos fue el crédito productivo. Costa destacó que la actual Carta Orgánica permite orientar financiamiento hacia pymes y otros sectores, mientras que la propuesta oficial busca eliminar esa posibilidad. "Lo que está haciendo el gobierno es directamente hacer desaparecer la posibilidad", afirmó.

Carrera, en cambio, valoró que el proyecto limite el financiamiento del déficit mediante emisión y consideró que existe una oportunidad para construir consensos. No obstante, remarcó que será clave la forma en que se apruebe la reforma y el mecanismo para designar a las futuras autoridades del Banco Central.

El debate dejó en evidencia que la discusión excede el objetivo de bajar la inflación y abre interrogantes sobre el modelo de Banco Central, el rol del crédito y las herramientas de política económica que conservará la Argentina.