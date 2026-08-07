La advertencia de Hugo Cohen sobre la Ley de Salud Mental: "Fue muy pobre su aplicación"

En +Perfil, el médico y escritor Hugo Cohen defendió la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y sostuvo que el principal problema no es la norma, sino su escasa implementación. Además, cuestionó la falta de recursos y de dispositivos comunitarios para garantizar una atención adecuada.

Quien participó como asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la elaboración de la ley afirmó que el debate debería centrarse en hacerla efectiva y no en derogarla, al tiempo que reclamó fortalecer la atención territorial y el acompañamiento a las familias.

La Ley de Salud Mental y las dificultades para su implementación

Hugo Cohen recordó que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 contó con el respaldo de la OMS y fue considerada un modelo internacional.

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"Yo no cuestiono la Ley 26.657", afirmó. Sin embargo, advirtió que "fue muy pobre su aplicación y con grandes dificultades", por lo que pidió analizar qué impidió cumplir sus objetivos.

Presupuesto y falta de cambios en el sistema

Entre las principales falencias, Cohen señaló que el presupuesto para salud mental nunca alcanzó el porcentaje previsto por la ley.

"El presupuesto que era del 2% y que debía llegar al 10, sigue estando hoy a 16 años en el 2%", afirmó.

También cuestionó que los hospitales psiquiátricos no hayan sido reemplazados por dispositivos comunitarios y lamentó la falta de información para evaluar las políticas públicas. "Yo trato de dar testimonio con información", sostuvo.

El debate por una eventual derogación

Cohen advirtió que existe un proyecto del Poder Ejecutivo para derogar la ley y consideró que el debate debería enfocarse en por qué no se aplicó correctamente, en lugar de cuestionar sus principios.

Una atención más cercana a las personas

El especialista defendió un modelo de salud mental basado en la atención comunitaria y la cercanía con el entorno cotidiano de los pacientes.

"Lo que se recomienda es que la salud mental esté cerca de las personas", explicó, y agregó que "cuanto más cerca de donde la persona vive se pueda atender, mayores posibilidades de recuperación va a tener".

El acompañamiento de las familias

Cohen sostuvo que las familias deben ocupar un rol central en los procesos de recuperación y recibir el apoyo necesario para acompañar a quienes atraviesan una crisis.

"La familia debe ser tanto más apoyada que la persona en crisis para que pueda sostenerla y acompañarla", concluyó.