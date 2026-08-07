Por qué el "ciclón bomba" que azota Brasil con vientos de hasta 120 km/h es un fenómeno excepcional

En Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Pablo de la Fuente explicó el fenómeno conocido como "ciclón bomba", que mantiene en alerta a gran parte de Brasil por las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento. Según detalló, el evento meteorológico obligó a las autoridades a adoptar medidas preventivas en distintas ciudades del país.

El avance del denominado "ciclón bomba" genera una creciente preocupación en Brasil, donde las autoridades monitorean la evolución del fenómeno tras su paso por Uruguay. De acuerdo con el corresponsal, la intensidad de las ráfagas y las lluvias provocó un escenario poco habitual que mantiene en estado de alerta a varias ciudades.

Vientos extremos y ciudades bajo alerta

"El ciclón bomba es el nombre que le pusieron a un fenómeno de encuentro de dos masas de aire, una muy caliente y otra muy fría, que dependiendo de cuánto baje la presión del centro, se va a medir el castigo que le va a dar a la costa brasileña", explicó.

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Según detalló De la Fuente, el fenómeno comenzó a manifestarse en Uruguay y luego avanzó sobre el sur y sudeste de Brasil. "Esto empezó anoche ya en Uruguay, provocando hasta una víctima fatal. Siguió en Río Grande del Sur, en la zona de Porto Alegre, y hoy por la mañana en San Pablo y en Río de Janeiro está en este momento", señaló.

El periodista destacó que las condiciones meteorológicas obligaron a las autoridades a desplegar un amplio operativo preventivo. "Provoca ráfagas de 120 kilómetros por hora, mucha lluvia, y Río, por ejemplo, y varias ciudades de San Pablo emitieron alertas todo el tiempo", indicó.

Además, precisó que "varias ciudades le pidieron a los padres que no llevaran a los hijos a la escuela, hicieron que los empleados públicos se fueran antes de su trabajo y transmitieron para todos los pescadores que no es día para trabajar en el mar".

Un fenómeno inusual que genera preocupación

De la Fuente remarcó que la magnitud del evento climático explica el nivel de alerta vigente y la expectativa sobre su evolución. "Está provocando mucha ansiedad y continuamente alertas que superan la anterior. Vamos a ver porque esto puede permanecer entre hoy y mañana", afirmó.

Consultado sobre si este tipo de episodios son habituales, respondió que si bien hubo antecedentes recientes, la intensidad registrada resulta excepcional. "Esto ocurrió hace una semana con muchas sorpresas, con ráfagas muy fuertes de viento. Eso no era natural, no es natural, nunca lo vieron en San Pablo en 15 años, y por eso ahora se reforzaron las alertas", sostuvo.

Finalmente, insistió en que la situación excede los registros habituales para la región: "No es normal", concluyó.