Crearon un virus con inteligencia artificial y crece la preocupación por su posible uso como arma biológica

En Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Norman Powell analizó un experimento atribuido a investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto ARC que volvió a instalar el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la investigación científica. Según explicó, el avance abre nuevas posibilidades para la medicina, aunque también genera preocupación por sus posibles aplicaciones en materia de bioseguridad.

El desarrollo despertó una fuerte repercusión en la comunidad científica internacional, debido a las oportunidades que ofrece para la investigación biomédica y a los desafíos que plantea para la seguridad global, especialmente ante la posibilidad de desarrollar agentes biológicos cada vez más complejos.

Entre la innovación científica y los desafíos de la bioseguridad

Consultado sobre las implicancias del trabajo, el periodista Norman Powell puso el foco en el aspecto más prometedor del avance y sostuvo que "esto podría traer esperanza sin duda a la medicina".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Powell remarcó que la utilización de inteligencia artificial en este tipo de investigaciones podría acelerar nuevos descubrimientos científicos destinados a combatir diversas enfermedades.

En ese sentido, destacó que "puede traer avances en la lucha contra enfermedades", una posibilidad que, según explicó, despierta un marcado interés dentro de la comunidad científica.

Las preocupaciones por el uso de la inteligencia artificial

Powell también señaló que el atractivo del desarrollo radica en su potencial para transformar la investigación médica mediante herramientas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas.

"Creen que eso es muy, muy atractivo", afirmó al describir la expectativa que genera este tipo de investigaciones entre los especialistas.

Sin embargo, recordó que el anuncio también despertó preocupación entre científicos de distintos países. Según explicó, existe el temor de que "se podrían llegar a crear virus peligrosos" e incluso "futuras armas biológicas" si este tipo de desarrollos no cuenta con controles adecuados.

El caso volvió a instalar la discusión sobre cómo aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial para impulsar descubrimientos médicos sin perder de vista los desafíos que plantea para la bioseguridad y la investigación responsable.