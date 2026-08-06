Cómo Europa, Brasil y Estados Unidos enfrentan las fake news durante las campañas electorales

La expansión de las campañas de desinformación, el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer el periodismo profesional fueron algunos de los ejes de un debate en el que periodistas de distintos países analizaron cómo estas problemáticas afectan los procesos electorales y la calidad democrática.

El periodista Jorge Elías abrió la conversación recordando los mecanismos de control político durante las siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México. "En los 71 años del PRI hubo de todo, desde el acarreo... hasta el dedazo", afirmó, al describir el sistema mediante el cual el presidente designaba a su sucesor. También evocó la definición de Mario Vargas Llosa, quien calificó al régimen mexicano como "la dictadura perfecta".

A partir de ese antecedente histórico, Elías planteó que las prácticas de manipulación política no son nuevas y dio paso a una comparación con la realidad europea.

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España: protocolos sin implementación y campañas en redes

Desde Madrid, Marcelo Molina sostuvo que la desinformación existía mucho antes de la aparición de las redes sociales. Como ejemplo, recordó el impacto que tuvo en Argentina la difusión de información sobre las cuentas bancarias en el exterior del entonces candidato Enrique Olivera durante la campaña electoral de 2005.

Al referirse al caso español, explicó que existe un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, integrado por la Presidencia del Gobierno, los servicios de inteligencia y los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores. Sin embargo, señaló que la estrategia nacional para enfrentar estas campañas todavía no fue implementada. "Lo concreto es que todavía no hay nada y no hay una palabra escrita", aseguró.

Molina también se refirió a la situación en Ceuta, donde las autoridades investigan campañas difundidas por redes sociales que incentivan nuevos intentos de ingreso irregular desde Marruecos.

"Hay una actividad muy fuerte en redes alentando a la gente a volver... incluso les dicen cómo ir, por dónde ir y qué puertas están abiertas, aunque no estén abiertas", explicó. Según indicó, la Guardia Civil reforzó los controles luego de detectar este tipo de publicaciones y de comprobar que algunas incluían recomendaciones sobre la compra de trajes de neopreno y otros elementos para atravesar la frontera.

El voto por correo bajo la lupa

Otro de los puntos centrales del intercambio fue el voto por correo en España. Molina explicó que este mecanismo adquirió una relevancia especial porque las últimas elecciones coincidieron con el período de vacaciones estivales.

Aunque defendió el sistema, reconoció que se detectaron irregularidades en algunos municipios.

"Hubo una que fue un escándalo porque había dado el cien por ciento de los votos para uno de los candidatos", señaló al describir uno de los casos investigados.

En la misma línea, Pablo de la Fuente destacó el peso electoral que tienen los ciudadanos españoles residentes en Argentina. Explicó que en algunas localidades gallegas los resultados se definen por muy pocos votos y que el sufragio proveniente del exterior puede resultar decisivo.

Por su parte, Jorge Elías recordó que algunos sectores cuestionan la ampliación del acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes al considerar que podría modificar el comportamiento electoral de quienes viven fuera del país.

El periodismo como herramienta frente a las fake news

Desde Estados Unidos, Norman Powell sostuvo que la mejor respuesta frente a la circulación de información falsa continúa siendo el trabajo periodístico. "Las organizaciones periodísticas tienen que contrarrestar ese tipo de información falsa con información documentada y probada", afirmó.

El periodista explicó que medios como The New York Times y CNN cuentan con equipos dedicados exclusivamente a verificar datos y desmontar contenidos engañosos que circulan en Internet.

Sobre ese punto, Jorge Elías agregó que el crecimiento de la inteligencia artificial abrió un nuevo frente para los medios de comunicación. De manera indirecta, explicó que grandes empresas periodísticas cuestionan que sistemas de IA puedan generar artículos en pocos segundos utilizando información producida tras meses de investigación, sin reconocer ni compensar el trabajo original de periodistas y medios.

Regulación de plataformas y tensiones internacionales

El debate también abordó las iniciativas regulatorias impulsadas en Europa, principalmente en España y Francia.

Marcelo Molina recordó que la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea obliga desde 2024 a plataformas como Meta, TikTok y otras compañías tecnológicas a identificar y reducir los riesgos derivados de la desinformación.

"Se les aplica multas del seis por ciento de su facturación si se detecta que no las impiden", explicó.

En ese contexto, Juan Francia señaló que la aplicación de esas normas también generó tensiones diplomáticas. Como ejemplo, mencionó sanciones adoptadas por Estados Unidos contra funcionarios europeos y sostuvo que las respuestas políticas pueden trascender el plano estatal e involucrar a empresas privadas de alcance global.

Brasil y el dilema entre regulación y censura

Desde San Pablo, Pablo de la Fuente describió la experiencia brasileña, donde la red social X permaneció bloqueada durante varios meses por decisión judicial en el marco de una investigación sobre noticias falsas.

El periodista explicó que las autoridades exigían la eliminación de perfiles que difundían desinformación, aunque advirtió que ese tipo de medidas también abre interrogantes sobre los límites del poder judicial. "Es difícil saber si le podés dar el poder solo a una persona o si debería ser más democrático", reflexionó.

Asimismo, anticipó que la inteligencia artificial será uno de los grandes desafíos de las próximas elecciones brasileñas y recordó el caso de un video generado artificialmente en el que aparecía el expresidente Jair Bolsonaro pronunciando un discurso que nunca realizó.

Un debate abierto

A lo largo del intercambio, los participantes coincidieron en que la desinformación representa un desafío global que exige respuestas coordinadas entre gobiernos, plataformas digitales y medios de comunicación. Sin embargo, también advirtieron que todavía no existe un consenso sobre cómo regular estos fenómenos sin afectar la libertad de expresión.

Mientras avanzan los debates sobre inteligencia artificial, plataformas digitales y procesos electorales, el periodismo profesional aparece, según los expositores, como una herramienta central para verificar información, aportar contexto y fortalecer la confianza pública en tiempos de sobreabundancia informativa.