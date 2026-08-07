Estados Unidos sorprende con pérdida de empleos en julio

Los empleadores estadounidenses eliminaron inesperadamente puestos de trabajo en julio y, además, los datos de los meses anteriores fueron revisados significativamente a la baja, una señal de que el mercado laboral enfrenta dificultades tras la fortaleza mostrada a comienzos de este año.

Las nóminas no agrícolas disminuyeron en 23.000 puestos el mes pasado, después de importantes revisiones a la baja de las cifras de los dos meses previos, según datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La tasa de desempleo bajó al 4,1%, mientras la participación en la fuerza laboral continuó disminuyendo.

El informe sugiere que el mercado laboral podría estar comenzando a perder impulso en un contexto de aumento de los precios y de incertidumbre derivada de la guerra con Irán, aunque el sólido consumo de los hogares ha seguido alentando a algunas empresas a mantener sus planes de contratación. Los datos también podrían llevar a la Reserva Federal a retrasar nuevas alzas de tasas de interés mientras evalúa el equilibrio entre las presiones inflacionarias y los riesgos para el empleo.

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Los futuros de las acciones estadounidenses avanzaban y los rendimientos de los bonos del Tesoro caían, ya que los inversionistas redujeron sus apuestas a un aumento de las tasas por parte de la Fed en septiembre.

Performance por sectores

La disminución de las nóminas estuvo impulsada por recortes de empleo en el sector público, ocio y hotelería y comercio minorista. En contraste, el empleo del sector privado aumentó en 30.000 puestos por segundo mes consecutivo, liderado por los sectores de salud y asistencia social.

Los gobiernos locales eliminaron cerca de 60.000 empleos, casi todos en educación, un sector que suele mostrar volatilidad durante el verano debido a que muchos docentes salen temporalmente de las nóminas antes del inicio del nuevo ciclo escolar. El empleo del gobierno federal también disminuyó.

El empleo en ocio y hotelería cayó a su nivel más bajo en casi un año, debido a que restaurantes y bares redujeron personal, lo que sugiere que la Copa Mundial de la FIFA, que concluyó el 19 de julio, no generó el impulso laboral que muchos analistas habían previsto.

En cambio, el empleo en manufactura y construcción continuó creciendo. Varios economistas señalan que la expansión de los centros de datos está impulsando la demanda de mano de obra en la construcción durante 2026, aunque la edificación de viviendas sigue limitada por las elevadas tasas de interés.

El empleo en el sector de actividades financieras, uno de los principales empleadores de trabajadores administrativos y considerado entre los más expuestos al avance de la inteligencia artificial, cayó a su nivel más bajo en cuatro años.