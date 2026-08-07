La inflación en Chile se desaceleró en julio ante la baja de combustibles

Los precios al consumidor de Chile registraron un alza moderada en julio, ya que la caída de los costos de los combustibles a comienzos del mes alivió parte de las presiones inflacionarias en una de las economías más ricas de América Latina.

Los precios aumentaron 0,1% respecto de junio, en línea con la mediana de las estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg. La inflación anual se desaceleró a 3,5%, aunque permaneció por encima de la meta de 3%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas.

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Los responsables de la política monetaria de Chile, encabezados por Rosanna Costa, han mantenido estable la tasa de interés este año mientras evalúan el impacto inflacionario de los riesgos externos e internos. Los banqueros centrales han advertido sobre un recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que podría mantener volátiles los precios del petróleo. Al mismo tiempo, el elevado desempleo y la débil actividad económica han contribuido a contener las presiones sobre el costo de vida.

Los precios del transporte cayeron 3,5% mensual en julio, mientras que los de la energía retrocedieron 3%, según el INE. En contraste, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron 0,7% durante el período.

Los precios de la gasolina disminuyeron cerca de 100 pesos (US$0,11) por litro el 9 de julio, mientras que el diésel bajó aproximadamente 150 pesos por litro, de acuerdo con la estatal Enap.

La economía chilena enfrenta un alto grado de incertidumbre, en particular por las persistentes tensiones relacionadas con el conflicto en Medio Oriente, escribieron los miembros del Consejo del banco en las minutas de la decisión del 28 de julio, cuando mantuvieron la tasa de referencia en 4,5%. A nivel local, las expectativas de consumo se han deteriorado significativamente, mientras que la reciente debilidad de la inversión tomó por sorpresa a las autoridades.

La inflación anual volverá a la meta durante el segundo trimestre del próximo año, según las estimaciones del banco central publicadas en junio. Los analistas encuestados por la autoridad monetaria prevén que el aumento de los precios al consumidor se ubique en 3% dentro de dos años.