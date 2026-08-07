Trump dice que avanzan las negociaciones sobre Ormuz pese a nuevas exigencias de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz “avanzan”, incluso después de que algunos legisladores iraníes dijeran que buscarán prohibir el paso de barcos estadounidenses e israelíes por la vía marítima como parte del acuerdo.

El plan de los legisladores, reportado el jueves por la agencia semioficial Fars, forma parte de un proyecto de ley que revisa el Parlamento iraní, tras varios días de conversaciones entre Teherán y Mascate. Otros detalles incluyen una exigencia de compensaciones por parte de “países hostiles”, una propuesta para prohibir cargamentos vinculados con Israel y una estructura de tarifas para cubrir servicios como seguros y costos ambientales.

Tanto Estados Unidos como Irán han dado señales en los últimos días de que algún tipo de acuerdo sobre el estrecho de Ormuz está cerca, aunque no está claro si el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha dado su aprobación a la propuesta, una condición necesaria para que avance. Funcionarios iraníes han dicho que comunicarse con él lleva tiempo.

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Un acuerdo sobre la administración del estrecho se ha convertido en un elemento clave para las expectativas de reanudar los flujos de energía, severamente reducidos desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero. La reapertura de este paso estratégico también allanaría el camino para retomar negociaciones más amplias entre EE.UU. e Irán con el objetivo de poner fin a la guerra.

Los mediadores árabes que negocian con Irán un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz temen que los diplomáticos iraníes no puedan garantizar el cumplimiento de cualquier pacto alcanzado, informó The Wall Street Journal. Según los mediadores citados por el diario, los principales negociadores de Teherán enfrentan una presión cada vez mayor de funcionarios de línea dura para obtener referencias más explícitas al papel de Irán en el estrecho y beneficios más claros.

Fars informó el jueves por la noche que fuerzas navales iraníes atacaron “objetivos hostiles” en la entrada del estrecho, citando una fuente no identificada, lo que indica que las tensiones siguen siendo elevadas.

El petróleo Brent subió alrededor de 1%, hasta superar los US$83 por barril, tras avanzar casi 4% en la sesión anterior.

No hay muchos barcos comerciales con bandera estadounidense o israelí en el mundo, y pocos han navegado hacia o desde el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Aún está por verse cuán ampliamente podría interpretar Irán esa prohibición, ya que la compleja estructura de propiedad y administración de los buques implica que algunas navieras con propietarios o inversionistas estadounidenses o israelíes podrían considerarse vinculadas con esos países.

Trump ha insistido durante meses en que debe reanudarse la navegación por Ormuz y ha amenazado con nuevos ataques contra Irán si no reabre la vía marítima. Un funcionario estadounidense dijo el jueves, en respuesta a los reportes sobre las últimas propuestas, que cualquier ruta temporal por el estrecho no estará sujeta a aprobaciones, permisos, peajes ni cargos.

Teherán sostiene que una reapertura total requerirá el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense, algo sobre lo que Washington aún no ha indicado si está dispuesto a aceptar.

Fars, citando una fuente informada del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, dijo que el borrador del acuerdo con Omán contempla que Irán administre el ingreso de embarcaciones a Ormuz, mientras que la salida sería supervisada conjuntamente por ambos países. El plan prevé el tránsito por un “corredor central” y que el tráfico por las otras dos rutas, actualmente de uso limitado, cese dentro de un “plazo determinado”, informó la agencia.

Trump, quien retrocedió en sus amenazas más recientes de reanudar los ataques militares contra la República Islámica, dijo el jueves que Estados Unidos participa en las negociaciones, aunque se negó a decir si ya se alcanzó un acuerdo.

“Nosotros lo controlamos, pero ellos siempre pueden disparar contra algo”, dijo Trump sobre esta vía marítima estratégica el jueves.

Muchas afirmaciones previas sobre un acuerdo inminente terminaron siendo infundadas y no está claro si las propuestas entre Irán y Omán bastarán para restablecer el tráfico. El jueves, el principal negociador iraní con Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de la Casa Blanca por lanzar amenazas reiteradamente y luego dar marcha atrás, calificándolo de una “diplomacia teatral en bucle”.

Varios obstáculos potenciales para un acuerdo de paz duradero han surgido a medida que la guerra se ha extendido por la región.

Situación en Arabia Saudita

Entre ellos figuran los ataques contra Arabia Saudita por parte de los hutíes, una milicia respaldada por Irán que controla gran parte de Yemen. El grupo yemení afirmó que lanzó un ataque “a gran escala” contra tropas alineadas con Arabia Saudita en la región central del país el jueves y aseguró haber causado cientos de muertos y heridos.

The Associated Press informó que al menos 30 soldados del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen murieron en los ataques, citando a funcionarios gubernamentales. La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen también dijo que el grupo militante disparó proyectiles hacia la región saudita de Najran, cerca de la frontera norte con Yemen.

Los hutíes y la coalición encabezada por Arabia Saudita mantienen un alto al fuego desde 2022, pero las hostilidades se han intensificado en las últimas semanas. Entre ellas figuran incidentes en el mar Rojo, desde donde ha salido la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita desde el cierre del estrecho de Ormuz.

El tráfico visible por el estrecho de Ormuz sigue siendo limitado, con solo algunos cargamentos de productores de Medio Oriente transportados mediante un programa de transbordo con apoyo del ejército estadounidense y embarcaciones que apagan sus transpondedores.

LM