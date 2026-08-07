Yen sube tras débil dato laboral de EE.UU. y crecen apuestas por otra intervención

El yen se fortaleció frente a un dólar más débil después de un informe de empleo de Estados Unidos inesperadamente débil publicado el viernes, lo que volvió a alimentar las especulaciones de que las autoridades podrían intervenir nuevamente en la moneda japonesa.

La divisa llegó a avanzar hasta un 1,1% frente al dólar, alcanzando un máximo intradía de 156,68 tras la publicación de los datos, antes de recortar las ganancias para cotizar en torno a 157,32. Los participantes del mercado permanecieron atentos a movimientos que pudieran sugerir una intervención.

“No creo que haya habido ninguna intervención de las autoridades detrás del movimiento del viernes por la mañana”, dijo Lee Ferridge, estratega de State Street. “Pero creo que el mercado la espera porque la última ronda ocurrió cuando el dólar estadounidense ya estaba bajo presión. Siempre es más fácil empujar una puerta que ya está abierta”.

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Estados Unidos sorprende con pérdida de empleos en julio

El yen había cotizado cerca de un mínimo de cuatro décadas, en torno a 164 por dólar, la semana pasada, antes de la primera operación conjunta de compra de yenes por parte de Japón y Estados Unidos desde 1998.

El efecto de la intervención de la semana pasada se había desvanecido en los últimos días, lo que alimentó las especulaciones de que las autoridades volverían a actuar. También puso de relieve las limitaciones de las intervenciones para revertir la depreciación de largo plazo del yen, ya que la amplia brecha en la tasa de interés con EE.UU., la elevada deuda de Japón y la incertidumbre geopolítica siguen presionando a la moneda.

Decisión sobre la defensa del yen

Funcionarios de Estados Unidos y Japón han advertido a los inversionistas que están decididos a seguir defendiendo el yen si es necesario.

Aunque el Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de referencia la semana pasada, los swaps sobre índices a un día implican una probabilidad cercana al 60% de un alza de tasas para septiembre. El principal responsable de política cambiaria de Japón, Atsushi Mimura, dijo que las autoridades responderán a los movimientos del mercado de divisas en coordinación con la política monetaria.

Japón informó que intervino tres veces en el mercado cambiario durante el feriado de la Semana Dorada de primavera para respaldar al yen, y fue más allá de su reciente estrategia de dos intervenciones al sumar una tercera ronda, en un aparente intento por maximizar el impacto psicológico sobre los inversionistas.

La intervención “podría dar tiempo para contar con una combinación de políticas más creíble o elaborar un mejor mensaje para los inversionistas”, dijo Idanna Appio, gestora de portafolio de First Eagle Investments, previamente el viernes. “Pero no creo que, por sí sola, pueda tener éxito”.

Las autoridades probablemente utilizaron alrededor de US$34.000 millones para intervenir en el mercado cambiario y respaldar al yen el 31 de julio, según un análisis de Bloomberg de las cuentas del banco central. La medida se produjo después de que las autoridades gastaran un estimado de US$53.000 millones el día anterior, en lo que probablemente sería la mayor intervención en una sola jornada registrada hasta la fecha, si se confirma.