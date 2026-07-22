Fuerte devaluación del yen japonés: “Desde diciembre de 1986 que no se veían estos valores para la moneda"

El economista, Félix Schmidt, habló con Canal E y analizó la fuerte depreciación del yen, el estancamiento de la economía de Japón y el impacto que puede tener el escenario financiero internacional sobre Argentina.

Para Schmidt, el movimiento está relacionado con las diferencias entre las tasas de interés y la situación económica del país asiático. "Lo que está sucediendo es que se sigue devaluando el yen japonés y está tocando valores que no se veían hace por lo menos 40 años, desde diciembre de 1986, que no se veían estos valores para la moneda", planteó.

El elevado endeudamiento repercute en la moneda japonesa

Asimismo, explicó que Japón mantiene una situación de elevado endeudamiento y que el escenario internacional favoreció el fortalecimiento del dólar: "Lo que viene sucediendo es que la realidad japonesa viene, se caracteriza la economía japonesa por ser una economía con interés negativo, hoy tener mucho ratio de endeudamiento, es decir, la deuda supera las dos veces y media el PBI".

En ese contexto, Schmidt mencionó que el cambio en las tasas de interés modificó las decisiones de los inversores. "Entonces los inversores están volcándose a activos dolarizados que están brindando mayores tasas de interés y esto lo que está generando es que dejen sus activos en moneda local y se pasen a moneda dólar", resaltó.

Asimismo, señaló que la situación actual representa un fenómeno relativamente reciente para Japón, una economía que durante décadas tuvo un papel central en el escenario internacional: "Japón se había consolidado como la segunda economía mundial más estable en la historia, en el mundo y se mantuvo allí durante 40 años, desde más o menos finales de los 60 hasta pasados los 2000 y ahora con la emergencia china, la emergencia india ha sido desplazada al quinto lugar".

Japón no habría podido recuperarse de la pandemia por Covid

El entrevistado también vinculó la debilidad del yen con el bajo crecimiento de la economía japonesa. "Sí, sin dudas, tiene una economía que como bien lo mencionaba está viniendo bastante estancada después de lo que fue la pandemia de covid", expresó.

Y agregó: "A partir de allí no se ha podido recuperar completamente y está viniendo con magras tasas de crecimiento que a veces llegan al 1% pero no mucho más, lamentablemente esto le está afectando y es que está perdiendo posición relativa a nivel global".