La inflación anual de México se desaceleró en julio en línea con las expectativas del mercado, en un momento en que el Banco de México (Banxico) ha señalado que las tasas de interés probablemente permanecerán sin cambios durante un período prolongado debido a los riesgos tanto internos como externos.

Los precios al consumidor aumentaron un 3,12% en julio respecto al mismo mes del año anterior, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato coincidió con la mediana de las estimaciones de los analistas consultados por Bloomberg y se ubicó por debajo del 3,37% registrado en junio.

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La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de alimentos y combustibles y es el principal indicador seguido por Banxico, se desaceleró al 3,95% anual, en línea con la estimación del 3,94% y por debajo del 4,03% de junio. La meta de inflación fijada por el banco central es de 3%, con un margen de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Los productos que más incidieron en la inflación en julio fueron la cebolla, la vivienda y los restaurantes de comida corrida. En contraste, disminuyeron los precios del jitomate y del gas doméstico.

El jueves, Banxico mantuvo la tasa de interés de referencia en 6,50% por segunda reunión consecutiva, pese a la reciente desaceleración de la inflación, reflejando una postura cautelosa ante la persistencia de las presiones sobre los precios.

La decisión era ampliamente esperada, ya que las autoridades monetarias habían señalado en sus dos reuniones anteriores que el ciclo de relajación monetaria iniciado dos años atrás había concluido.

Banxico indicó el jueves que, hacia adelante, considera apropiado mantener la tasa de interés en su nivel actual.

La institución, que también dejó sin cambios la tasa en junio, ha advertido sobre el posible impacto que la prolongada guerra en Medio Oriente podría tener sobre los precios, especialmente en el sector energético.

En el comunicado publicado el jueves, Banxico revisó el plazo previsto para que la inflación converja hacia la meta, pronosticando ahora que ocurra en el cuarto trimestre de 2027.

Anteriormente, esperaba alcanzar ese objetivo en el segundo trimestre del próximo año. Los integrantes de la junta de gobierno también han advertido sobre la persistencia de la inflación en los servicios, que permaneció fuera del rango objetivo al ubicarse en 4,36% durante julio.

Según Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, la desaceleración de la inflación es una buena noticia, pero estuvo impulsada por el componente no subyacente. La inflación subyacente sigue moderándose, aunque a un ritmo muy lento, especialmente en el sector servicios, donde la inflación ha permanecido por encima de 4% durante 56 meses consecutivos.

Crecimiento más lento

Durante el período de relajación monetaria, Banxico había manifestado preocupación por la desaceleración de la economía. Sin embargo, en el segundo trimestre la actividad repuntó gracias a que las exportaciones alcanzaron un máximo histórico, pese a las persistentes tensiones comerciales con Estados Unidos.

El producto interno bruto (PIB) creció un 1,5% en el segundo trimestre respecto a los tres meses anteriores, según datos preliminares publicados la semana pasada por el Inegi. El resultado siguió a la contracción del 0,6% registrada en el trimestre previo.

En comparación con el mismo período del año anterior, el PIB aumentó un 2,2% en el segundo trimestre, frente al crecimiento revisado de apenas el 0,1% observado entre enero y marzo.

En la encuesta más reciente de Citi, los analistas redujeron su previsión de inflación para el cierre del año a 4,02%, desde 4,09%, y elevaron su pronóstico de crecimiento económico a 1,20%, desde 1,10%.

Siller añadió que los riesgos alcistas para la inflación persisten en el mediano y largo plazo. Destacó que con la política monetaria de Banxico en territorio neutral, la meta de alcanzar una inflación de 3% seguirá postergándose cada vez más.