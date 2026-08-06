Especialistas advirtieron sobre el impacto de la desinformación en los procesos electorales de España y México

Las campañas de desinformación y su influencia en los procesos democráticos fueron el eje de un intercambio entre los periodistas Marcelo Molina y Jorge Elías, quienes compararon experiencias de México, España y Argentina para analizar cómo evolucionaron las estrategias de manipulación política antes y después de la irrupción de las redes sociales.

Al abrir el debate, el conductor recordó el largo predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México y sostuvo que durante sus 71 años en el poder existieron diversas prácticas de control electoral. "Hubo de todo, desde el acarreo, ya directamente era llevarlos con la boleta en la mano y decirle: esto es lo que tienen que votar", afirmó. También evocó la definición del escritor Mario Vargas Llosa, quien calificó al régimen mexicano como "la dictadura perfecta", debido al mecanismo conocido como dedazo, mediante el cual el presidente en funciones elegía a su sucesor.

Al tomar la palabra, el periodista Marcelo Molina señaló que la manipulación de la información no nació con Internet. De manera indirecta, recordó el impacto que tuvo en Argentina la difusión de información sobre supuestas cuentas bancarias en el exterior del entonces candidato Enrique Olivera durante la campaña electoral de 2005. Según explicó, aquel episodio demuestra que las operaciones políticas existían mucho antes de la expansión de las plataformas digitales.

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En relación con España, Molina explicó que el país cuenta con un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, integrado por la Presidencia del Gobierno, organismos de inteligencia y los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores. Sin embargo, aseguró que la estrategia nacional anunciada para enfrentar este tipo de amenazas aún no fue implementada.

"Lo concreto es que todavía no hay nada y no hay una palabra escrita", sostuvo al referirse a la política oficial contra las campañas de desinformación.

El periodista ejemplificó esa situación con los recientes episodios registrados en la ciudad de Ceuta. Explicó que las autoridades investigan una intensa actividad en redes sociales que convoca a nuevos intentos de cruce irregular hacia territorio español.

"Hay una actividad muy fuerte en redes alentando a la gente a volver, que va a ser la última oportunidad; incluso les dicen cómo ir, por dónde ir y qué puertas están abiertas, aunque no estén abiertas", detalló. Además, indicó que esas publicaciones también promueven la compra de trajes de neopreno y otros elementos de flotación para facilitar el cruce.

Según Molina, la Guardia Civil comenzó a prestar especial atención a estas campañas luego de los incidentes ocurridos anteriormente en la frontera. De manera indirecta, señaló que, aunque inicialmente las autoridades minimizaron el fenómeno, actualmente investigan si detrás de esos mensajes existe una estrategia organizada para incentivar nuevos ingresos masivos.

Durante la conversación también se abordó el funcionamiento del voto por correo en España. El periodista explicó que este mecanismo tiene una importancia creciente, especialmente porque muchas elecciones coinciden con el período de vacaciones estivales. No obstante, reconoció que en los últimos comicios se detectaron irregularidades en varios ayuntamientos.

"Sí se detectaron en algunos ayuntamientos irregularidades; hubo una que fue un escándalo porque había dado el 100 % de los votos para uno de los candidatos", afirmó al describir uno de los casos investigados.

En esa línea, Elías añadió que el voto de los ciudadanos españoles residentes en Argentina puede resultar decisivo en determinadas localidades, especialmente en Galicia. Según explicó, algunos sectores políticos sostienen que la ampliación del acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes también podría influir en el comportamiento electoral de quienes viven en el exterior.

A modo de cierre, los participantes coincidieron en que las campañas de desinformación constituyen un desafío creciente para las democracias. Si bien remarcaron que estas prácticas existían antes de Internet, señalaron que el alcance y la velocidad de difusión que permiten las redes sociales exigen nuevas herramientas institucionales para prevenir la manipulación de la información y proteger la integridad de los procesos electorales.