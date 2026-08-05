Santiago Llull advirtió por la crisis con Brasil: "Va mucho más allá de reunirse con un opositor"

La tensión diplomática entre Argentina y Brasil volvió a instalarse en el centro del debate tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En una nueva edición de Ronda de Economistas, emitida por +Perfil, el analista político Santiago Llull analizó el conflicto y advirtió sobre las implicancias institucionales y diplomáticas del episodio.

Durante el programa, el especialista sostuvo que las expresiones del mandatario argentino no pueden interpretarse únicamente como opiniones personales, ya que provienen del jefe de Estado y tienen consecuencias sobre la relación bilateral. En ese marco, cuestionó la idea de separar el rol partidario de las responsabilidades institucionales que implica ejercer la Presidencia.

El límite entre la figura partidaria y el rol presidencial

El intercambio surgió luego de que el canciller argentino Luis María Quirno señalara que "hacen falta dos para pelearse" y que la Argentina no buscaría ingresar en una disputa con Brasil. Sin embargo, Llull planteó que los hechos muestran una situación diferente.

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"Parece que alguna intención de pelearse hay", afirmó el analista, al referirse a que Milei calificó de "ladrón" a Lula durante una actividad realizada en Brasil, donde además mantuvo un encuentro con un dirigente opositor al gobierno brasileño.

Para Llull, uno de los principales problemas radica en la separación que el Presidente intenta establecer entre sus intervenciones como dirigente político y su rol institucional como jefe de Estado.

"Creo que el problema que tiene nuestro mandatario es que cree que puede desdoblarse. Como era un acto partidario, no estaba hablando como presidente, sino como un ciudadano más", sostuvo.

La reacción de Brasil y el impacto diplomático

El analista comparó esta situación con otros episodios protagonizados por Milei y cuestionó la posibilidad de que un mandatario pueda desligar sus declaraciones públicas del cargo que ocupa. En ese sentido, planteó: "¿Qué hubiera pasado si Lula hubiera dicho eso del presidente de la Argentina? ¿Qué hubiera hecho la Argentina?".

En su análisis, recordó que la Argentina adoptó medidas diplomáticas contundentes en distintos conflictos internacionales, como ocurrió con Venezuela, cuando decidió retirar a su representante diplomático en ese país debido a diferencias políticas.

Llull sostuvo que el debate central pasa por analizar si existe una doble vara para evaluar las acciones de cada gobierno. "¿Por qué lo vemos de este lado y no del otro?", planteó.

El analista consideró que la reacción de Brasil frente a los dichos del presidente argentino resulta comprensible y señaló que el conflicto excede la habitual práctica de que un mandatario exprese respaldo a un candidato opositor en otro país. "Me parece que es válido lo que hace Brasil", afirmó, y agregó que la controversia "va mucho más allá de la simple presencia o la simple reunión con un opositor".

Según explicó, el apoyo de presidentes a dirigentes políticos de otros países no constituye una novedad en la política internacional, ya que históricamente se han producido gestos de ese tipo "con más o menos elegancia". Sin embargo, sostuvo que el tono utilizado en esta ocasión elevó la tensión entre ambos gobiernos.