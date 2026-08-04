Las vacantes laborales en EE.UU. disminuyen mientras los despidos siguen limitados

Las ofertas de empleo en Estados Unidos disminuyeron en junio, aunque las contrataciones repuntaron ligeramente, lo que refleja una demanda de trabajadores relativamente estable al comienzo del verano.

Las vacantes descendieron a 7,36 millones desde los 7,54 millones registrados en mayo, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Los despidos se mantuvieron prácticamente sin cambios.

La caída de las ofertas de empleo estuvo impulsada por una reducción de las vacantes en los sectores de salud, ocio y hotelería, comercio mayorista y servicios empresariales. En contraste, aumentaron las vacantes en transporte y almacenamiento, mientras que las ofertas de empleo del gobierno federal alcanzaron su nivel más alto desde finales de 2024.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Grandes bancos de EE.UU. recortan más de 10.000 empleos tras sólido trimestre

El informe divulgado el martes está en línea con un mercado laboral estable y con un nivel limitado de despidos. El sólido gasto de los consumidores continuó respaldando los planes de contratación de las empresas, aunque algunas siguen actuando con cautela a la hora de ampliar sus plantillas.

Las contrataciones aumentaron, impulsadas por los sectores de salud y construcción. En cambio, las incorporaciones en ocio y hotelería disminuyeron por tercer mes consecutivo hasta su nivel más bajo desde comienzos de 2025, contradiciendo las expectativas de que la Copa Mundial de la FIFA impulsaría la demanda de trabajadores.

“Este informe muestra que las vacantes siguen siendo abundantes en un contexto de pleno empleo”, señaló Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics. “La imagen es la de un mercado laboral estable”.

La tasa de renuncias voluntarias, o el porcentaje de personas que dejan su empleo por decisión propia cada mes, permaneció sin cambios en 2%.

El informe también reveló que había aproximadamente una vacante por cada persona desempleada, una relación compatible con un mercado laboral equilibrado. Los funcionarios de la Reserva Federal siguen de cerca este indicador como referencia del equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. En su punto máximo, en 2022, la relación era de dos vacantes por cada desempleado.

Qué dice Bloomberg Economics...

“Para la Reserva Federal, el informe JOLTS de junio indica que una demanda laboral más moderada probablemente seguirá aliviando las presiones inflacionarias derivadas de los salarios”.

— Eliza Winger

Si bien el informe mostró que los despidos totales apenas variaron en junio, los sectores de servicios profesionales y empresariales, así como entretenimiento y recreación, registraron un mayor número de ceses. Los datos recientes de solicitudes de subsidio por desempleo también muestran pocas señales de despidos generalizados, pese a los anuncios de recortes de personal realizados por empresas como Visa Inc. y Uber Technologies Inc.

El informe oficial de empleo que se publicará el viernes ofrecerá una visión más completa del estado del mercado laboral. Los economistas esperan que Estados Unidos haya creado 80.000 puestos de trabajo en julio. Por su parte, un índice independiente de ofertas laborales elaborado por Indeed aumentó en julio hasta su nivel más alto en dos meses.