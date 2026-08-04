El déficit comercial de Estados Unidos cayó en junio por el primer retroceso de las importaciones en 2026

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en junio debido a que las importaciones cayeron por primera vez desde el inicio del año en un descenso generalizado.

La brecha del comercio de bienes y servicios se redujo un 5,6% frente al mes anterior, hasta US$73.300 millones, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio. El valor de las importaciones cayó un 1,8%, mientras que las exportaciones retrocedieron un 0,9%.

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Los datos comerciales cierran un trimestre en el que las exportaciones netas siguieron lastrando el crecimiento económico. El comercio ha mostrado una elevada volatilidad mensual debido a los cambios en la política arancelaria, las disrupciones provocadas por la guerra en Medio Oriente y la carrera por invertir en inteligencia artificial.

Aunque muchos aranceles a las importaciones fueron anulados por la Corte Suprema durante el primer trimestre, la administración del presidente Donald Trump busca otras vías para mantener los gravámenes sobre las importaciones.

Las importaciones de computadoras, periféricos y componentes aumentaron con fuerza durante 2025 y a comienzos de este año, a medida que las empresas aceleraban sus inversiones en inteligencia artificial.

Sin embargo, el último informe comercial mostró que las importaciones de computadoras y semiconductores tomaron una pausa en junio. La categoría más amplia de bienes de capital, que incluye estos equipos, registró su primera caída desde septiembre.

En términos ajustados por inflación, el déficit comercial de mercancías se redujo hasta US$94.500 millones en junio.

Mientras tanto, el valor de las exportaciones estadounidenses de suministros industriales, como petróleo y productos derivados, disminuyó un 4%. La caída reflejó tanto la baja de los precios del crudo como una reducción en el volumen exportado.

Pese al descenso de las exportaciones de bienes, los envíos de oro no monetario aumentaron con fuerza. El comercio de esta categoría ha mostrado una elevada volatilidad desde comienzos del año pasado.

Por países, los déficits comerciales de mercancías de Estados Unidos con México y Canadá se ampliaron. La administración Trump decidió recientemente no renovar su acuerdo comercial con sus vecinos y, en su lugar, impulsar revisiones anuales, una medida que podría aumentar la incertidumbre para las empresas en los próximos meses.

El déficit comercial de EE.UU. con China también aumentó. El de Vietnam —uno de los principales beneficiarios de la reconfiguración de las cadenas de suministro desde que comenzaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump— también se amplió.

En el sector servicios, el gasto de los visitantes internacionales en Estados Unidos aumentó por segundo mes consecutivo con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA. Las exportaciones de servicios turísticos de EE.UU., que miden el gasto de ciudadanos no estadounidenses, crecieron un 2,4% y alcanzaron su nivel más alto desde comienzos de 2025.