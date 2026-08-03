Confirmaron las primeras muertes en Estados Unidos por un brote masivo de ciclosporiasis

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron los dos primeros fallecimientos vinculados al brote multiestatal de ciclosporiasis que afecta al país.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los decesos corresponden a dos pacientes que presentaban afecciones médicas preexistentes de gravedad, las cuales se vieron severamente impactadas por el cuadro infeccioso y el consecuente proceso de deshidratación. Se trata de un hecho sumamente inusual, dado que la patología no suele ser potencialmente letal por sí sola.

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Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, el cual suele ingresar al cuerpo humano mediante la ingestión de agua o productos frescos contaminados con materia fecal.

Este microorganismo se fija en las paredes del intestino delgado y desencadena un cuadro gastrointestinal agudo que incluye náuseas, calambres estomacales, fatiga y diarreas explosivas y prolongadas. Si no se trata adecuadamente a tiempo, la pérdida constante de líquidos puede generar episodios severos de deshidratación, especialmente en pacientes vulnerables.

Aunque los brotes de esta infección tienden a registrarse en un incremento estacional en los Estados Unidos durante la primavera y el verano (principalmente entre los meses de mayo y agosto), no es una afección de transmisión directa de persona a persona .

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron los dos primeros fallecimientos vinculados al brote multiestatal de ciclosporiasis

El parásito requiere de días o semanas fuera del huésped para volverse infeccioso, por lo que la principal vía de contagio es el consumo directo de frutas, hortalizas y vegetales sin el debido proceso de lavado o provenientes de cosechas con fallas en los controles sanitarios.

La magnitud del brote en Estados Unidos y la retirada de productos

La magnitud del brote actual alcanzó niveles récord en el territorio estadounidense, sumando más de 18.000 casos identificados por los CDC a escala nacional, entre contagios confirmados y muestras en etapa de laboratorio.

El epicentro de la crisis sanitaria se concentra en el estado de Michigan, donde las autoridades locales reportaron más de 11.200 personas afectadas y al menos 193 internaciones derivadas del cuadro parasitológico.

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Frente a la gravedad de la situación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos coordinó investigaciones de campo junto a organismos estatales, derivando en la retirada preventiva del mercado de lotes de lechuga iceberg provistos por la empresa Taylor Farms.

A pesar de que gran parte del producto contaminado ya fue retirado de las góndolas o consumido por la población, los equipos epidemiológicos mantienen la vigilancia activa para contener la propagación del parásito en los comercios.

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