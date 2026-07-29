Recibir un diagnóstico de cáncer cambia la vida de una persona y de toda su familia. Entre las primeras dudas que aparecen surge una pregunta que preocupa especialmente a madres y padres: cómo decirles a sus hijos que tienen esta enfermedad. Especialistas en psicooncología coinciden en que la forma de comunicar la noticia puede ayudar a reducir la angustia y brindar mayor seguridad a los chicos.

En los últimos días, este tema volvió a instalarse luego de que la influencer Carolina Trippar revelara públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. A partir de su testimonio, cientos de mujeres compartieron en redes sociales sus propias experiencias y uno de los desafíos que más se repitió fue el momento de contarles la noticia a sus hijos.

En ese contexto, la licenciada Daniela Berdinelli, psicooncóloga del Hospital Universitario Austral, explicó cuáles son las herramientas que pueden ayudar a las familias a atravesar esa conversación. La especialista remarca que no existe una fórmula única, ya que cada familia y cada niño viven el proceso de manera diferente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Lo importante es construir un diálogo sincero, amoroso y adecuado a la edad de cada hijo", señala Berdinelli, quien destaca que el objetivo no es encontrar las palabras perfectas, sino ofrecer información clara y un espacio donde los chicos puedan expresar sus dudas y emociones.

Cáncer en Argentina: el 40% de los casos podrían prevenirse evitando factores de riesgo clave

Las 10 recomendaciones para hablar con los hijos sobre un diagnóstico de cáncer

La especialista elaboró una serie de recomendaciones destinadas a orientar a las familias durante ese momento complejo.

1. Abrir el diálogo desde el principio: Los chicos perciben rápidamente que algo cambió. Si nadie les explica qué ocurre, suelen llenar esos vacíos con sus propias interpretaciones. "Cuando un chico no tiene respuestas, completa esos puntos suspensivos", explica Berdinelli. Por eso recomienda hablar antes de que las dudas generen mayor ansiedad.

2. Esperar unos días para ordenar la información: No significa ocultar el diagnóstico, sino tomarse un breve tiempo para procesarlo, conocer el tratamiento y poder responder las preguntas básicas que seguramente aparecerán.

3. Adaptar el lenguaje según la edad: No existe una obligación de usar inmediatamente la palabra "cáncer". La especialista sostiene que la conversación debe adecuarse a la edad, la madurez y el momento que atraviesa cada hijo. Lo importante es que la comunicación sea sincera y gradual.

Los especialistas recomiendan explicar la enfermedad con honestidad y según la edad de cada hijo.

4. Entender que cada hijo necesita una explicación distinta: Dos hermanos pueden reaccionar de maneras completamente diferentes. La edad, la personalidad y la forma de procesar las emociones hacen que cada uno necesite información distinta. El objetivo no es explicar todos los aspectos médicos, sino brindar la información necesaria para comprender la situación.

5. Reconocer cuando no se tiene una respuesta: No hace falta responder todo. Frases como "todavía no lo sé" o "se lo voy a preguntar al médico" forman parte de una comunicación honesta y generan más confianza que improvisar respuestas.

6. Anticipar cómo cambiarán las rutinas: Muchos chicos no preguntan por la enfermedad, sino por cuestiones cotidianas. Quieren saber quién los llevará al colegio, quién los cuidará o cómo será la vida diaria durante el tratamiento. Explicar esos cambios les brinda previsibilidad.

7. Contar qué efectos tendrá el tratamiento: Es conveniente explicar antes que pueden aparecer cambios físicos como la caída del cabello, el cansancio o eventuales internaciones.De esa manera esos cambios dejan de ser inesperados y pasan a entenderse como parte del tratamiento.

El efecto multiplicador: por qué combinar tabaco y alcohol eleva hasta 30 veces el riesgo de cáncer de cabeza y cuello

8. Despejar culpas y temores: La especialista recomienda aclarar expresamente que nadie provocó la enfermedad y que el cáncer no es contagioso. Muchos chicos pueden pensar que hicieron algo malo o tener miedo de contagiarse.

9. Buscar apoyo y sostener las rutinas: Informar al colegio, apoyarse en familiares y amigos y mantener, siempre que sea posible, las actividades habituales ayuda tanto a los hijos como a la persona que atraviesa el tratamiento. La red de contención también forma parte del cuidado.

10. Mantener la conversación abierta: La charla no termina el primer día. A medida que aparecen nuevas preguntas o cambia el tratamiento, conviene seguir hablando y respetar los tiempos de cada hijo para comprender lo que está ocurriendo.

La importancia del acompañamiento emocional durante todo el tratamiento

Berdinelli insiste en que no existe un manual para comunicar un diagnóstico de cáncer a los hijos y que cada familia encontrará su propia manera de hacerlo.

La psicooncóloga Daniela Berdinelli se recibió en la Universidad Nacional de Rosario.

"Los papás van a hacer lo mejor que pueden", resume la especialista. Y agrega: "No se trata de encontrar las palabras perfectas, sino de ofrecer presencia, escucha, sensibilidad y honestidad en un momento especialmente difícil para toda la familia".

También recuerda que los chicos no reaccionan todos igual. Algunos harán muchas preguntas desde el primer momento, mientras que otros volverán rápidamente al juego o parecerán continuar con su rutina habitual. También pueden aparecer enojo, tristeza o una necesidad mayor de permanecer cerca de mamá o papá.

"Cada uno encuentra su propia manera de comprender y procesar lo que está ocurriendo, por lo que es importante respetar sus tiempos", señala.

Si con el paso de las semanas aparecen cambios persistentes en el estado de ánimo o en la conducta, como aislamiento, tristeza sostenida o comportamientos que preocupen a la familia, la recomendación es consultar primero con el pediatra de cabecera, quien podrá orientar los pasos siguientes.

La asesina silenciosa en números: por qué las hepatitis víricas matan a más personas que el VIH o la malaria

Qué dijo Caro Trippar sobre el cáncer y cuál es su diagnóstico

La experiencia reciente de Carolina Trippar volvió a poner este tema en primer plano. Tras revelar que tiene cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis, la influencer contó que recibió miles de mensajes de otras mujeres que atravesaron situaciones similares.

"Yo real creí que me iba a morir. Cuando me dijeron que tenía metástasis y que no tenía cura, porque me llegaron a decir que no tenía cura. Pero después de escucharlas, veo mucha esperanza, lo voy a encarar de otra manera", expresó.

Luego explicó que necesitó alejarse unos días de las redes sociales porque la exposición le generó mucha ansiedad. "Perdón, que tiré una bomba y desaparecí", dijo. También relató: "Ya de por sí subir ese video, yo llorando, me sentía muy expuesta, muy vulnerable. Me costó muchísimo subirlo y después tener que entrar a las redes y ver mi cara. Yo scrolleando en TikTok y me aparecía: ‘Caro, la influencer que tiene cáncer’".

Más adelante contó que los mensajes de otras pacientes modificaron su manera de afrontar la enfermedad. "Me apena la cantidad de mujeres que tienen cáncer. No puedo creer la cantidad de mensajes que me llegaron contándome su diagnóstico, su tratamiento, de cómo lo llevaron, que hace ocho o quince años las diagnosticaron y pasaron, hicieron quimio, hicieron todo, y que tenga esperanza y que le ponga garra".

También aseguró: "Siento que todas vamos a salir adelante. Encontré mi tribu, porque me estaba sintiendo muy sola".