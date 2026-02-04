Día de la lucha contra el cáncer: cómo prevenirlo

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el médico oncólogo y doctor en Ciencias Biomédicas Miguel Manglio Rizzo sostuvo que “la prevención, la detección temprana y la innovación” son los tres pilares que explican el cambio en el pronóstico de la enfermedad. “Hoy más del 70% de los pacientes con diagnóstico de cáncer viven más de cinco años, algo que hace veinte años era impensable”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190); y remarcó que dejar de fumar, moderar el consumo de alcohol y sostener hábitos de vida saludables “termina redundando, varios años después, en menos cáncer y más años de vida”.

Miguel Manglio Rizzo es un médico oncólogo y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Austral. Se desempeña actualmente como jefe del Servicio de Oncología Clínica del Hospital Austral y también forma parte del equipo de investigación del CONICET. Es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.

Hoy es una fecha universal, el Día de la Lucha contra el Cáncer. ¿Es correcto afirmar que esa lucha viene teniendo resultados, en el sentido de que los casos y la mortalidad se reducen a pesar del aumento de la longevidad de las personas?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hoy es día mundial de la lucha contra el cáncer. Hace más de 20 años se estableció este día como un día para recordar y concientizar principalmente sobre esta enfermedad, que es el cáncer, y yo te diría que tiene como tres ejes o tres mensajes principales este día, que tienen que ver con la prevención del cáncer, la detección temprana y la innovación.

Estos tres ejes son los que han impactado en el pronóstico de los pacientes y realmente ha cambiado la vida de muchas personas porque, según las estadísticas que se publicaron el año pasado en Estados Unidos, hoy más del 70% de los pacientes con diagnóstico de cáncer viven más de cinco años, cosa que hace 20 años esto era impensable. Con lo cual claramente durante este tiempo ha habido avances que tienen que ver con estos tres ejes que te decía antes: con la prevención, que eso significa hábitos de vida saludable.

Te diría principalmente hay dos factores de riesgo que tienen que ver con la prevención y que impactan claramente en la aparición de un cáncer, que tienen que ver con el tabaquismo, que es algo que uno puede evitar. A veces, si uno ya tiene el hábito tabáquico, es difícil hacerlo solo, pero existen programas para dejar de fumar, o sea que hay alternativas, hay herramientas para evitar ese factor de riesgo, como le llamamos nosotros, en este caso, fumar que aumenta la probabilidad de tener un cáncer.

Y el alcoholismo. El alcoholismo es otro factor de riesgo que cada vez entendemos más que se relaciona con distintos tipos de cáncer. Históricamente se lo relacionaba con la cirrosis y el cáncer de hígado, pero hoy sabemos que el alcoholismo tiene que ver también con otros tipos de cáncer, por ejemplo, el de esófago o el de la cavidad oral, en fin, distintos. Con lo cual son dos maniobras, llamémosle, que están al alcance de cualquier bolsillo.

Cientos de ONG piden que Argentina desarrolle un Plan Nacional de Control del Cáncer

O sea que las viejas recomendaciones de los médicos respecto de que hay que no fumar y no tomar alcohol terminan hoy redundando, varios años después, en que baja la cantidad de personas con cáncer y que aumenta la cantidad de años en la vida posterior de las personas.

De cualquier forma, cuando nos dice que un cáncer ahora permite que el 70% de la gente tenga cinco años de sobrevida, de cualquier forma parece sinónimo de muerte.De que se podrá lograr vivir cinco años más, pero evidentemente no es una cantidad que sea lo suficientemente amplia como para asociar la palabra cáncer a la palabra muerte. Intuyo, doctor, que muchos otros cánceres no producen muerte, que ese 70% que vive solo cinco años se refiere a determinado tipo de cánceres más letales, porque yo conozco un montón de gente que ha tenido distintos tipos de cáncer y sigue viva después de 15 años.

Correcto, esto ha cambiado y, si uno analiza las curvas, cómo desciende la mortalidad por cáncer, hay un cáncer específicamente que, si bien es la principal causa de muerte por cáncer actualmente, que es el cáncer de pulmón, es el que más ha descendido en su mortalidad. Es decir que, siendo un tumor o un tipo de cáncer que históricamente tiene una alta letalidad, hoy es donde más estamos impactando en relación a los tratamientos. Y eso tiene que ver, en parte, con lo que vos estás diciendo, que cuando uno menciona la palabra cáncer en realidad no está haciendo una referencia específica, sino que dentro de la palabra cáncer está metiendo muchos tipos de enfermedades distintas.

Todos son cáncer, no quiero expresarme mal, pero no tienen nada que ver desde el punto de vista del pronóstico, por ejemplo, un cáncer de mama con un cáncer de páncreas, con un cáncer de pulmón específico también, porque la otra particularidad que, gracias a los métodos diagnósticos que tenemos hoy en día, nos permiten entender que, aun siendo, por ejemplo, un cáncer de pulmón, no todos los cánceres de pulmón son iguales.

Es más, pueden ser muy distintos. Y un cáncer de pulmón, por ejemplo, de células pequeñas, que le llamamos, no me voy a meter en tecnicismos, pero un subtipo de cáncer de pulmón, tiene un pronóstico muy malo y otros, como bien vos decís, yo tengo un montón de pacientes que están hace años, aun teniendo metástasis, que quizás es otra palabra que muchas veces uno asocia con la muerte, bueno, aun pacientes con metástasis viven muchos años.

Investigadores españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en ratones: un avance sin precedentes

Con lo cual claramente hay una mejora que se da todos los días, pero claramente hay mucho margen de mejora. Uno siempre puede ver las dos caras de la moneda. Hay mucho margen para mejorar y por eso se necesita la prevención, se necesita la detección temprana. La detección temprana también se puede hacer con herramientas que no implican un alto costo, sí una concientización del personal de salud y de los pacientes, porque en esto se da como una relación: el personal de salud tiene la responsabilidad de sugerir, indicar, pero el que decide hacer los controles es el paciente. Y entonces días como hoy sirven para concientizar, para difundir.

¿Hay algo en la alimentación proactivo? Por ejemplo, no sé cuánto de esto es no científico, esta idea de que el cáncer de colon, es uno de los cánceres que creo que en los hombres, sean de mayor proporción y que es alto, y que en India sería menor porque consumen cúrcuma. No sé si este tipo de informaciones simplemente fake news. ¿Hay algo en la alimentación que comer determinado tipo de alimentos sea preventivo respecto a determinado tipo de cánceres?

Sí, 100%. Entonces, mencionar el cáncer de colon, y es un tipo de cáncer que es importante, ¿por qué? Porque uno lo puede prevenir, lo puede diagnosticar temprano. Lo puede prevenir haciendo una colonoscopia a partir de los 50 años o haciendo lo que se llama un test de sangre oculta en materia fecal a partir de los 45 o 50 años. Es decir que uno puede prevenirlo. Eventualmente puede hacer un diagnóstico temprano y resecarlo, o sea, sacar ese tumor y no dejar que crezca. Pero con la dieta también se puede prevenir.

Cáncer de próstata ¿porqué es importante realizarse controles preventivos anuales?

Vos mencionás la cúrcuma. La cúrcuma es un suplemento, ya no es un alimento, que desde hace años se viene estudiando cómo puede impactar en el desarrollo del cáncer y en la prevención del cáncer. La realidad es que hoy no está científicamente demostrado, como nos gusta a nosotros que estén demostradas las cosas para poder recomendarlas, pero sí es verdad que hay indicios en que la cúrcuma o derivados u otros suplementos similares podrían tener un efecto benéfico. Eso hoy no lo puedo asegurar.

Sí te puedo decir que la dieta que se conoce como dieta mediterránea, pero yo te diría que, pensando en el cáncer de colon, uno puede pensar en dieta rica en frutas, verduras y fibra, principalmente, que facilitan el tránsito intestinal, de manera periódica y regular y mantiene una microbiota, es decir, una flora intestinal diversificada. Ese tipo de dieta es la que conocemos, es similar a la que recomienda un cardiólogo para la prevención cardiovascular, es similar a la que recomienda un diabetólogo para un paciente que tiene que hacer un control de su diabetes con la dieta. Bueno, o sea que es una dieta que sirve para otras, para una salud integral, es uno de esos hábitos saludables a los que me refería al comienzo. Ese tipo de dieta sí está demostrado que disminuye el riesgo de cáncer de colon en concreto.

Y así como está el cáncer de colon, el cáncer de mama es otro cáncer que también se puede hacer un diagnóstico temprano con una mamografía a partir de los 40, 45, 50 años, según las características de la población, pero a partir de los 40, digamos. Con una mamografía y una ecografía mamaria uno puede hacer un diagnóstico de cáncer de mama temprano que se opera y que deja de ser un problema. Son esos pacientes que después de 5, 10, 15, 20 años sus problemas son otros, pero no el cáncer de mama. Es clave poner el foco y un día como hoy entender que muchas de nuestras energías tienen que estar puestas en este tipo de prevención y detección temprana.

LT