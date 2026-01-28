Investigadores españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en ratones: un avance sin precedentes

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España, dirigido por el reconocido científico Mariano Barbacid, logró un avance trascendental en la lucha contra el cáncer de páncreas. En un estudio realizado en modelos experimentales de ratones, el equipo eliminó por completo el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, mediante una innovadora terapia combinada de tres fármacos. Este avance no solo representa un progreso en la cura de esta enfermedad, sino que también podría cambiar el panorama de las opciones terapéuticas para millones de personas.

El adenocarcinoma ductal de páncreas es conocido por ser uno de los tipos más agresivos de cáncer, con una tasa de supervivencia a cinco años que no supera el 5%. Debido a su diagnóstico tardío, muchos pacientes no tienen oportunidad de acceder a tratamientos efectivos. La mutación genética que da inicio a este tipo de cáncer es el oncogén KRAS, un blanco difícil de tratar debido a que los tratamientos existentes pierden eficacia con el tiempo, ya que el tumor desarrolla resistencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tratamiento desarrollado por el equipo de Barbacid ofrece una solución novedosa y prometedora, ya que combina tres fármacos que atacan diferentes mecanismos del tumor, evitando la aparición de resistencias y sin generar efectos secundarios relevantes. Los fármacos atacan tres puntos clave del proceso de crecimiento del cáncer: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, responsables del desarrollo y expansión del tumor.

El equipo de investigación implantó células cancerígenas provenientes de seis pacientes humanos en 18 ratones y luego aplicó la nueva terapia. Tras 200 días de tratamiento, 16 de los ratones continuaron vivos, completamente libres de enfermedad y sin efectos secundarios adversos. Este resultado marca un hito en la medicina experimental, siendo la primera vez que se consigue la curación completa de este tipo de cáncer en un modelo de ratón.

El camino hacia los ensayos clínicos en humanos

A pesar de los prometedores resultados obtenidos en ratones, el equipo de Barbacid es cauteloso y reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que este tratamiento esté disponible para los pacientes humanos. La siguiente fase del proyecto consiste en realizar ensayos clínicos para probar la eficacia de la terapia en humanos y asegurarse de que no genere efectos tóxicos ni resistan con el tiempo, como ha sucedido con otros tratamientos.

Según Barbacid, el proceso de trasladar los avances de la investigación preclínica a la práctica clínica es largo y exige un riguroso análisis de seguridad. El equipo también está trabajando en mejorar la terapia y en estudiar su aplicabilidad a diferentes tipos de tumores y a pacientes con diversas alteraciones genéticas.

Alertan sobre una forma de cáncer poco frecuente, pero cuya incidencia está en aumento

El equipo de investigación recibió un importante apoyo de la Fundación CRIS contra el Cáncer, que financió una parte significativa de los estudios. A pesar de los avances, Barbacid y su equipo hacen un llamado a la comunidad científica y médica para que continúen colaborando y enviando muestras de pacientes para seguir perfeccionando esta terapia.

En paralelo, el objetivo es reunir la financiación necesaria para continuar con los ensayos clínicos en humanos. Barbacid destacó la importancia de la colaboración entre investigadores, hospitales y fundaciones, ya que el avance en el tratamiento del cáncer de páncreas es una tarea que requiere esfuerzo conjunto y recursos continuos.

El futuro del tratamiento contra el cáncer de páncreas

Este descubrimiento ofrece una nueva esperanza para los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas, un cáncer altamente letal y difícil de tratar. Si bien aún falta un largo camino para probar su efectividad en humanos, los resultados obtenidos en ratones representan un paso crucial en la mejora de las terapias contra este tipo de cáncer. Si estos ensayos en humanos tienen éxito, la nueva terapia podría revolucionar el tratamiento de este cáncer y cambiar la vida de miles de pacientes a nivel mundial.

Con este avance, España se posiciona nuevamente a la vanguardia de la investigación oncológica, ofreciendo una posible solución para uno de los cánceres más complejos y devastadores que la medicina tuvo que enfrentar.

LB

