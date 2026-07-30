Dolor crónico, ansiedad e insomnio: el nuevo mapa del cannabis medicinal en Argentina

Durante años, el cannabis medicinal quedó asociado en el imaginario colectivo a pacientes con enfermedades oncológicas o patologías neurológicas complejas. Sin embargo, la realidad que muestran hoy las consultas médicas es muy distinta.

Un relevamiento realizado sobre 3.427 historias clínicas revela que la principal demanda está relacionada con el tratamiento del dolor crónico, seguida por trastornos de ansiedad, estrés e insomnio, en un contexto en el que la telemedicina también permitió expandir el acceso a todas las provincias argentinas.

La consulta más común es por dolor crónico

Según el informe elaborado por la organización Clinicann, a partir de historias clínicas anonimizadas de pacientes atendidos mediante telemedicina, el 75,6% de las consultas corresponde a cuadros de dolor crónico.

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Entre los diagnósticos más frecuentes aparecen lumbalgia, cervicalgia, fibromialgia, hernias de disco y migrañas, afecciones que afectan la calidad de vida de millones de personas y que suelen requerir tratamientos prolongados.

En segundo lugar se ubican los problemas de salud mental y del sueño. Ansiedad, insomnio, bruxismo y estrés representan el 20,3% de las consultas, una proporción que confirma que el uso terapéutico del cannabis dejó de limitarse al alivio del dolor y comenzó a incorporarse como una alternativa evaluada por médicos para otros cuadros frecuentes.

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En contraste, las patologías neurológicas específicas, como epilepsia, esclerosis múltiple o enfermedad de Parkinson, representan apenas el 1,6% de los casos, mientras que las consultas vinculadas con enfermedades oncológicas alcanzan solo el 0,3%.

Pacientes más jóvenes

El perfil etario también rompe con varios estereotipos. El 85% de quienes consultan tiene entre 18 y 44 años y más de la mitad pertenece al grupo de 30 a 44 años. Se trata, en gran medida, de adultos en plena etapa laboral que buscan alternativas frente a dolores persistentes o trastornos que afectan su desempeño cotidiano. "Estamos atendiendo a la población económicamente activa, personas que muchas veces llegan después de recorrer distintos tratamientos sin obtener una solución definitiva", explicó el director médico de Clinicann, Ezequiel Kalb.

Los especialistas señalan que este cambio también refleja una mayor aceptación del cannabis medicinal dentro del sistema de salud y un crecimiento de la evidencia científica para determinadas indicaciones. No obstante, remarcan que estos tratamientos deben realizarse siempre bajo supervisión médica y dentro del marco regulatorio vigente, ya que la composición, concentración y calidad de los productos son factores determinantes para su seguridad y eficacia.

El estudio también muestra que el acceso dejó de concentrarse exclusivamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien el AMBA reúne el 61,6% de los pacientes identificados, el restante 38,4% corresponde a personas distribuidas en las otras 22 provincias. La Patagonia reúne cerca del 12% de los casos y Córdoba junto con Mendoza otro 10,5%, lo que refleja una demanda extendida a escala federal. Para los responsables del relevamiento, la expansión de la telemedicina permitió acercar especialistas a regiones donde antes era muy difícil acceder a profesionales con experiencia en cannabis medicinal.

El problema del sueño

Incluso aparecen diferencias regionales. Aunque el dolor sigue siendo el principal motivo de consulta en todo el país, los trastornos de salud mental y del sueño tienen una presencia relativamente mayor en la Patagonia, donde representan el 23,6% de los casos frente al 20,1% observado en el resto del territorio. Los investigadores consideran que factores como el aislamiento geográfico, las condiciones climáticas y la menor disponibilidad de especialistas podrían influir en esta diferencia, un fenómeno que merece ser estudiado con mayor profundidad.

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En conjunto, los resultados reflejan una transformación del cannabis medicinal en Argentina. Más que un recurso reservado para enfermedades graves o pacientes de edad avanzada, comienza a consolidarse como una herramienta terapéutica para cuadros frecuentes que deterioran la calidad de vida, en especial el dolor crónico, la ansiedad y los trastornos del sueño. La expansión de la telemedicina y el acceso a profesionales especializados aparecen, además, como dos de los factores que impulsan este cambio de escenario.

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