Una startup argentina de salud conecta a pacientes con médicos especializados en cannabis

Durante años, muchos pacientes interesados en sumar el cannabis medicinal a los tratamientos médicos usuales para ciertas patologías tenían un gran problema: no solamente conseguir un producto de calidad, sino también encontrar un médico dispuesto a hablar de su uso sin prejuicios. Y que, además, realmente supiera cómo indicarlo y qué seguimiento necesita.

En ese vacío nació una opción de atención médica que combina telemedicina, especialización y seguimiento clínico. Se trata de una startup argentina -Clinicann– que atiende a través de videoconsultas y asesora y conecta a pacientes de todo el país con los médicos capacitados para evaluar tratamientos, orientar sobre el uso terapéutico del cannabis e incluso derivar a ONGs, farmacias magistrales o especialistas.

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La institución ya lleva atendidos a cerca de 20 mil pacientes y su staff suma un equipo interdisciplinario de nueve médicos de distintas especialidades: clínica, psiquiatría, endocrinología, traumatología, pediatría y odontología.

Información con evidencia

“El problema es que mucha gente no sabe a quién acudir para poder hablar de cannabis medicinal. Busca información en internet, charla con personas sin experiencia o recibe indicaciones poco serias y termina frustrada”, le explicó a PERFIL Ezequiel Kalb, director médico de la clínica y especialista en terapéutica cannábica.

El diferencial del modelo profesional no está solamente en la consulta virtual. También en la lógica de atención integral. Estos médicos trabajan con protocolos comunes y hacen seguimiento clínico, algo que -según subrayan- suele faltar en un universo de informalidad.

“Esto no es ‘tomá cannabis y listo’. Nosotros charlamos con el paciente, armamos su historia clínica, vemos el diagnóstico, le podemos pedir análisis o estudios específicos, analizamos qué otras medicaciones toma, cómo las metaboliza y luego vemos si sumar cannabis puede aportarle algún beneficio a su calidad de vida; en qué dosis y cómo evoluciona a lo largo del tiempo”, señaló Kalb.

Las consultas más frecuentes

Según este experto, la mayoría de las consultas de los pacientes se relacionan con el tratamiento de cuadros de insomnio, ansiedad y de dolor crónico. En este caso, con lumbalgias, dolores neuropáticos o problemas musculoesqueléticos persistentes. También llegan pacientes oncológicos con dolor o con consecuencias físicas molestas debido al tratamiento; personas con trastornos del sueño y adultos mayores polimedicados. Incluso reciben consultas odontológicas relacionadas con el bruxismo.

En muchos de estos escenarios de salud, sumar cannabis medicinal en dosis adecuadas puede servir como terapia complementaria. “Muchas veces el paciente logra reducir su alto consumo diario de pastillas de opioides, benzodiacepinas o antiinflamatorios crónicos”, sostiene Kalb.

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Además, con esta modalidad virtual, el paciente puede hacer videoconsultas desde cualquier provincia, compartir estudios, su historia clínica y recibir orientación profesional o la derivación adecuada sin necesidad de trasladarse cientos de kilómetros para hacer la consulta.

“Muchos llegan buscando cannabis y terminan teniendo un control médico integral que hacía años no se hacían”, contó Emiliano Montamat, fundador de la clínica.

Del aceite casero a la profesionalización

El universo del cannabis medicinal en Argentina ya no se parece al de hace apenas un par de lustros. Lo que durante mucho tiempo funcionó sobre circuitos informales y poco confiables -cultivadores aficionados, aceites artesanales y recomendación boca a boca- empezó a reconvertirse en un ecosistema donde conviven médicos, telemedicina, ONGs, farmacias magistrales y laboratorios especializados en la producción de aceites de este tipo.

Y aunque las prepagas y obras sociales todavía no cubren este tipo de tratamiento complementario, la evidencia científica muestra que -en algunos casos- el cannabis medicinal recetado es eficaz para mejorar, o moderar, sintomatologías asociadas a una gran cantidad de patologías, especialmente las relacionadas con dolor crónico o neuropático, epilepsia, insomnio, ansiedad y muchas otras situaciones de salud.

EG/AF