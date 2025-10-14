Industria del cannabis: el nuevo motor que podría generar u$s 1.700 millones y miles de empleos

La industria del cannabis podría aportar hasta 1.700 millones de dólares a la economía nacional y crear hasta 62.000 puestos de trabajo, según lo indicó un informe realizado por la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo Industrial (CAINCAA).

El estudio, titulado “El Otro Blanqueo: El Impacto del Cannabis en Argentina”, en el que aparecen estas proyecciones, se desarrolló con la colaboración de universidades locales y los economistas y expertos Rolando García Bernado y Nicolás José Rodríguez.

La industria y la construcción mostraron leves repuntes mensuales en agosto

"En la Argentina hoy se discute cómo reactivar la microeconomía y las PyMes. Este estudio demuestra que el cannabis legal puede hacer eso y mucho más de manera sustentable. Además de generar empleo calificado, con 400 millones de dólares en impuestos, las provincias y municipios pueden hacer la obra pública que la gente necesita", destacó Rodríguez.

El avance económico que puede producir la regulación del cannabis

En el estudio se asegura que una regulación adecuada no sólo impulsaría la economía, sino que además generaría una importante recaudación fiscal, estimada en 441 millones de dólares anuales.

En el desglose se evalúa que el mercado de cannabis medicinal por sí solo podría alcanzar un valor de 834 millones de dólares. De ese monto, el Estado podría recaudar en materia fiscal, 216 millones en moneda estadounidense.

Con respecto a la creación de empleo, en este segmento se especula con aproximadamente 62.000 empleos de tiempo completo, cubriendo toda la cadena de valor: comenzando por el cultivo, luego la logística hasta la investigación, producción y comercialización.

De esta manera, con estas cifras se busca posicionar al cannabis, ya no como un tema meramente cultural o de salud, sino también como “una verdadera política de Estado de desarrollo económico con impacto federal“, según lo indican en el comunicado en donde se presenta el informe.

Industria textil en crisis: caída del consumo, importaciones récord y pérdida de empleo en Argentina

“Si Argentina ordena su marco regulatorio, el mercado de cannabis —adulto y medicinal— podría mover entre 1.300 y 1.700 millones de dólares anuales y generar más de 100.000 empleos. Hablamos de una cadena de valor que, en magnitud, empieza a competir con sectores como la industria automotriz.” destacó García Bernado.

El epicentro del negocio cannábico global

Argentina fue elegida como sede de la primera edición del Global CannaForum, un evento internacional B2B que se celebrará en Buenos Aires el próximo 15 de octubre. A diferencia de las ferias orientadas al consumidor final, este foro está diseñado exclusivamente como un espacio de negocios para articular empresas, inversores, policymakers y la comunidad científica.

"Argentina fue elegida para la primera edición del Global CannaForum porque hoy es el país que marca el pulso del crecimiento de la industria en Latinoamérica. Con un mercado en plena expansión, proyectos industriales en desarrollo y un marco regulatorio en transformación, Argentina se ha convertido en un espacio clave", señalaron los organizadores.

Expo Cannabis 2025: el encuentro más grande de especialistas en el rubro

Por último, en el caso del mercado medicinal argentino, en el informe de detalla que podría generar unos 62.000 empleos, mientras que el mercado combinado de uso adulto medicinal hacia 2034 podría superar los 100.000 puestos de trabajo. En términos de facturación, el mercado total potencial (adulto + medicinal) se calcula entre 1.327 y 1.697 millones de dólares anuales.

GZ / lr