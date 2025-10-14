El rol del campo en cuanto al empleo: “2 de cada 10 personas que están en el sector privado trabajan en la industria”

La economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Antonella Semadeni, habló con Canal E y defendió el rol del campo como uno de los principales motores del empleo, la producción y las exportaciones del país.

“El objetivo siempre de estas charlas informativas es derribar muchos de los mitos que existen en cuanto a la importancia de los aportes socioeconómicos que tiene la industria en términos de empleo, en términos de exportaciones y en términos de actividad económica”, explicó Antonella Semadeni.

A quiénes incluye el análisis

Asimismo, remarcó que el análisis incluye “más de 20 cadenas agroindustriales”, entre las que enumeró “el trigo, el maíz, el sorgo, el maní, las peras y manzanas, el complejo pesquero, las lanas y los cueros de la región patagónica, los vinos del Cuyo, legumbres del NOA, la yerba mate, el tabaco, lo forestal y el complejo arrocero del NEA”.

“Las cadenas agroindustriales son mucho más que eso y es donde llegamos a la conclusión de que son más de 4,2 millones de puestos de trabajo sin decir que dos de cada diez personas están en el sector privado trabajan en la industria”, afirmó Semadeni.

Y agregó: “No estamos hablando simplemente de lo que es la producción primaria sino que son todos los actores y todos los procesos productivos desde la siembra de cada una de estas economías regionales y productos hasta la mesa de los argentinos o la exportación”.

La representación del agro en la economía argentina

Por otro lado, la entrevistada explicó el peso del agro en la economía nacional: “Cuando hablamos de la torta que produce Argentina en un año, si hablamos de todo lo que es el producto, la producción de bienes y servicios en un año, ahí tenemos que casi un cuarto de esa torta, por eso hablamos de uno de cada cuatro pesos del PBI, provienen de las cadenas agroindustriales”.

En este sentido, subrayó que, “no sólo estamos considerando lo que es la producción primaria, sino también lo que es el comercio, la industria, el transporte, la logística, los servicios conexos que son necesarios para realizar todas estas actividades”.