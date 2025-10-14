Las ventas minoristas de las pymes cayeron un 4,2%: cuáles son los rubros más golpeados.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que, en septiembre, las ventas minoristas PyME tuvieron un desplome del 4,2 por ciento interanual.

En ese contexto, las ventas minoristas acumulan varios meses en baja, incluso, en los meses claves en los que se celebra el Día del Niño y el Día del Padre, fechas que representan grandes expectativas para los comerciantes. Además, en septiembre, las transacciones comerciales cayeron dos por ciento mensual promedio.

En lo que respecta a la situación económica de los comercios, el 55 por ciento indicó que se mantiene igual que el año pasado. No obstante, un número importante, un 38 por ciento, aseguró que experimentó un empeoramiento de su performance, mientras que solo un 7,2 por ciento de los comerciantes habló de una mejora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, al ser consultados por sus expectativas, un 47,6 por ciento anticipó una mejora para el 2026, en tanto que un 41,5 cree que la situación se mantendrá igual, y un 10,8 vaticinó que seguirá empeorando.

Por último, el 60,1 por ciento de los consultados consideró que no es un buen momento para realizar inversiones, mientras que un doce cree que sí lo es.

¿Cuáles son los rubros más golpeados?

En cuanto a los rubros más golpeados, todos cerraron septiembre en baja. En rigor, los desplomes más importantes se observaron en Textil e indumentaria, con 10,9 por ciento; Bazar, decoración, hogar y muebles, con -6,2; y Perfumería, con -6.

El listado continúa con Calzado y marroquinería, que tuvo un descenso de ventas del 4,3 por ciento; Alimentos y bebidas, con -3,1; Farmacia, con -1,2; y Ferretería y materiales eléctricos y de la construcción, con -0,5. En cuanto a la medición interanual, solo dos rubros terminaron septiembre en positivo.