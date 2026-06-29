Bella Hadid volvió a poner en el centro de la conversación pública la enfermedad de Lyme al revelar que atraviesa un brote severo vinculado a un diagnóstico que recibió en 2013. El pasado jueves 25 de junio de 2026, la modelo contó en Instagram cómo la patología continúa afectando su salud física y mental más de una década después.

Hadid explicó que convive con síntomas impredecibles que reaparecen de forma cíclica y alteran su vida cotidiana. Su testimonio volvió a visibilizar una enfermedad infecciosa que suele pasar desapercibida y que, si no se detecta a tiempo, puede generar consecuencias prolongadas.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por garrapatas. Aunque es más frecuente en Estados Unidos y Europa, especialistas advierten que suele estar infradiagnosticada en distintas regiones por el desconocimiento y la superposición de síntomas con otras enfermedades comunes.

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Qué dijo Bella Hadid sobre su enfermedad y cómo impacta en su vida

La modelo fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2013 y desde entonces enfrenta episodios prolongados. En su mensaje explicó que sufre confusión mental, fatiga extrema y dolor persistente, síntomas que aparecen incluso cuando sigue los tratamientos indicados por distintos médicos.

Hadid describió la gravedad de estos episodios con una frase textual. “No he podido librarme de este brote... Dormí 11 horas. Otra vez... Duermo la siesta todos los días. He seguido todos los protocolos de todos y cada uno de los médicos que he consultado. Aun así, nada ayuda”.

En otro tramo de su descargo calificó los síntomas como “intimidantes” y explicó que el dolor, el agotamiento, la fatiga, la ansiedad, la confusión mental, las infecciones y el trauma la están llevando a un “aislamiento y una depresión severos, especialmente durante largos períodos de tiempo”.

Bella Hadid asegura que tiene constantes rebrotes de la enfermedad de Lyme.

Hadid también expresó la frustración que le generan las recaídas. “Exiges respuestas que nadie puede encontrar. Luchas. Finalmente tienes unos días buenos. Crees que has encontrado el protocolo adecuado, la rutina adecuada, el tratamiento adecuado... y luego vuelve un brote y de repente nada parece seguro de nuevo”.

En otro pasaje relató cómo comienza su día. “Te despiertas con la ansiedad ya instalada en tu cuerpo”. Agregó que muchas veces se ve obligada a cancelar planes y que vive en un estado constante de indecisión.

La modelo también describió el impacto diario: “Dolor físico incluso antes de que tus pies toquen el suelo... Y, de alguna manera, aún tienes que encontrar la fuerza para seguir adelante un día más con un cuerpo y una mente completamente agotados”.

Hadid ya había hablado de esta enfermedad en 2020, cuando contó que convivía con múltiples síntomas desde la adolescencia. “Siento que poseo al menos 10 de estas cualidades a diario, sin excepción... desde que tenía probablemente 14 años, pero de forma más intensa cuando cumplí 18”.

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En entrevistas posteriores explicó que lidiar con la enfermedad de Lyme es “algo muy serio” y reflexionó sobre cómo muchas veces las personas juzgan por la apariencia sin conocer la lucha interna.

Antes de dedicarse al modelaje, competía en eventos ecuestres, pero el diagnóstico puso fin a esa etapa. “Fue muy emotivo para mí”, declaró en 2017, y agregó: “Pensaba que iba a montar a caballo el resto de mi vida. Pero todo sucede por algo, ese es mi lema ahora, y estoy muy feliz de estar donde estoy”.

Qué es la enfermedad de Lyme y por qué suele diagnosticarse tarde

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la bacteria Borrelia. Se produce cuando una garrapata infectada pica a una persona y permanece adherida el tiempo suficiente para transmitir la bacteria.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la principal vía de transmisión es la picadura de la garrapata de patas negras infectada. Estas garrapatas se encuentran con mayor frecuencia en zonas boscosas o con vegetación abundante.

La principal vía de transmisión del Lyme es la picadura de la garrapata de patas negras infectada.

El riesgo de contagio aumenta cuando la garrapata permanece adherida entre 24 y 48 horas. Por ese motivo, identificarla y retirarla a tiempo es clave para reducir la posibilidad de infección y la aparición de síntomas posteriores.

Uno de los principales problemas de la enfermedad de Lyme es que suele pasar desapercibida. En muchos casos, los síntomas iniciales se confunden con los de una gripe u otras infecciones comunes, lo que retrasa la consulta médica y el diagnóstico.

Entre los primeros síntomas, que pueden aparecer entre 3 y 30 días después de la picadura, se incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolores musculares y articulares. También puede aparecer una erupción cutánea en forma de diana conocida como eritema migratorio.

Sin embargo, no todas las personas desarrollan esta erupción. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos indica que más del 20% de los pacientes infectados no presentan lesiones visibles en la piel, lo que contribuye al diagnóstico erróneo.

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Si la enfermedad no se trata, puede progresar y generar complicaciones. Entre los síntomas posteriores se describen artritis con inflamación de las articulaciones, alteraciones del sistema nervioso y problemas cardíacos que requieren seguimiento médico.

Cuando los síntomas persisten más allá de los seis meses, se habla de síntomas prolongados asociados a la enfermedad de Lyme. Estos pueden incluir niebla mental, fatiga severa, ansiedad, dolor persistente y dificultades cognitivas, cuadros que impactan de manera significativa en la calidad de vida.

Tratamientos, síntomas prolongados y qué recomienda la evidencia científica

El diagnóstico de la enfermedad de Lyme se basa en una prueba de anticuerpos en dos etapas, junto con la evaluación de los síntomas y el historial clínico del paciente. Conocer si la persona estuvo expuesta a garrapatas resulta clave para orientar el diagnóstico.

El tratamiento estándar consiste en antibióticos orales durante un período de dos a cuatro semanas. En la mayoría de los casos, este abordaje permite una recuperación completa si la enfermedad se detecta en etapas tempranas.

De acuerdo con la Clínica Mayo, algunas personas pueden experimentar síntomas prolongados como fatiga, dolores corporales o dificultad para pensar incluso después de haber recibido el tratamiento adecuado.

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Estudios publicados en American Journal of Medicine y The Lancet Regional Health-Europe mostraron que, seis meses después del tratamiento, estos síntomas son entre un 5 y un 10 por ciento más frecuentes en personas que tuvieron Lyme que en aquellas que no la padecieron.

Actualmente se desconoce la causa de estos síntomas persistentes. Los CDC recomiendan utilizar el término Síndrome de Lyme Posterior al Tratamiento para describir este cuadro y desaconsejan el uso de la expresión enfermedad de Lyme crónica, ya que no hay evidencia de que los síntomas se deban a una infección bacteriana activa.

Las investigaciones realizadas en Estados Unidos y Europa durante las últimas dos décadas concluyeron que el uso prolongado de antibióticos no es más eficaz que un placebo para aliviar los síntomas persistentes. Además, se asoció a complicaciones graves como sepsis o colitis.

Asimismo, los especialistas indican que los pacientes con síntomas prolongados suelen mejorar con el tiempo sin antibióticos adicionales, aunque la recuperación puede llevar meses. El abordaje se centra en el manejo de los síntomas que más afectan la vida diaria.

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