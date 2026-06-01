Meta lanzó suscripciones de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp: cuánto cuestan y qué beneficios ofrecen

Meta lanzó este miércoles 28 de mayo planes de suscripción de pago para sus principales aplicaciones, marcando un giro significativo del gigante tecnológico para diversificarse más allá de los ingresos por publicidad, según indicaron desde la Agence France-Presse.

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La directora de productos de Meta, Naomi Gleit, anunció el lanzamiento de Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus a nivel mundial en un video publicado en su cuenta de Instagram. También adelantó que hay más planes en marcha para empresas, creadores y productos de inteligencia artificial.

Desde la agencia de noticias AFP señalaron que “la decisión llega cuando Meta se enfrenta al escrutinio de los inversionistas por sus enormes gastos en inteligencia artificial”.

Según la agencia de noticias, la empresa ha proyectado un gasto de capital, principalmente para centros de datos de IA, de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares para este año.

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Según reportes emitidos por la compañía de Mark Zuckerberg, Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un precio de 3,99 dólares al mes, mientras que WhatsApp Plus costará 2,99 dólares al mes.

Por un lado, tanto Instagram Plus como Facebook Plus tendrán funciones adicionales, como mejores analíticas, estadísticas de reproducciones de historias, un mayor alcance de audiencia y opciones de personalización del perfil.

Con respecto a la aplicación de mensajeria, WhatsApp Plus se centrará en la personalización, y ofrecerá stickers premium, tonos de llamada personalizados y temas para la aplicación.

La directora de productos de Meta señaló a AFP que la empresa pretende eventualmente consolidar sus distintas ofertas bajo una única marca llamada Meta One.

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Por último, en 2023, Meta lanzó en Europa versiones de pago y sin publicidad de Facebook e Instagram para cumplir con la legislación de la Unión Europea sobre protección de datos.

Con información de AFP

GZ / ñr